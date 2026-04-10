Strah od Jokića i velika kontroverza na dan utakmice: Čak 10 igrača Oklahome neće igrati, svi znaju zašto

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Oklahoma igra protiv Denvera bez desetorice igrača. Prijavili su povrede i odmor, a mnogi kao razlog vide i kalkulaciju branioca titule da izbjegne Nikolu Jokića u plej-ofu, sve dok to može.

Oklahoma bez 10 igrača protiv Denvera Izvor: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia / Maddie Meyer / Getty images / Profimedia

Oklahoma Siti Tanderi saopštili su da će igrati bez desetorice igrača protiv Denver Nagetsa u subotu od 3 ujutru prema našem vremenu. Branilac NBA titule nastupiće samo sa osmoricom, među kojima je srpski košarkaš Nikola Topić, kao i jedan od najprljavijih igrača lige, Lu Dort, koji je ove sezone pokušavao da povrijedi Nikolu Jokića.

Zašto Oklahoma to radi? Uvijek će moći da kaže da je u pitanju samo odmor, jer je već treću sezonu zaredom obezbijedila prvo mjesto na tabeli Zapadne konferencije pred plej-of (skorom 64-16). Do plej-ofa ostalo je još malo vremena, jer počinje 18. aprila.

Ipak, Denveru (52-28) je i dalje ta utakmica veoma važna, jer pokušava da osvoji treće mjesto na istoj tabeli, za koje se bori protiv Lejkersa (51-29) i Hjustona (51-29). Oklahoma dobro zna da je Nagetsima bitno, pa mnogi tumače da ona na ovaj način hoće da "pomogne" Denveru, da bi ga zadržala na trećem mjestu. Takvim raspletom pred plej-of, dva tima bila bi razdvojena u plej-ofu sve do mogućeg finala Zapadne konferencije, jer bi se "crtao" polufinalni par Denver Nagets - San Antonio Spars.

Bio bi to izuzetno težak put za Denver, jer bi već u prvoj rundi morao da igra protiv Minesota Timbervulvsa. Prošle sezone Oklahoma je na putu ka tituli eliminisala Denver skorom 4-3 u polufinalu Zapadne konferencije, a sezonu ranije Nikola Jokić i saigrači stali su takođe u 2. kolu, baš u duelu protiv Minesote (3-4).

Poslije subotnjeg meča, Nagetsi će do kraja ligaškog dijela igrati još samo jedan meč - upravo protiv San Antonija u ponedjeljak od 2.30 časova ujutru.

Ovo su razlozi odsustva igrača Oklahome

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Oklahoma Siti Tanderi objavili su, prema pravilima, ljekarsko obrazloženje za svakog igrača koji će odsustvovati sa utakmice protiv Denvera.

  • Šej Gildžus Aleksander ne igra zbog tretiranja povrede trbušnog mišića
  • Aleks Karuzo odmara
  • Ajzeja Hartenstajn - povreda potkoljenice
  • Čet Holmgren - problem sa leđima
  • Ajzeja Džo - bol u koljenu
  • Adžaj Mičel - tretiranje povrede skočnog zgloba
  • Kejson Volas - boli ga palac na stopalu
  • Džejlen Vilijams - tretiranje povrede zadnje lože desne noge
  • Džejlin Vilijams - upaljena Ahilova tetiva
  • Tomas Sorber - pokidani ukršteni ligament koljena

Možda i Jokić propusti meč?

U Denveru je neizvjestan nastup Nikole Jokića zbog povrede zgloba desne ruke, Džamala Mareja (desno rame) i Erona Gordona (zadnja loža), dok će sigurno odsustvovati Pejton Votson i Spenser Džouns, obojica zbog istegnuće zadnje lože.

Nagetsi za sobom imaju furiozni kraj ligaškog dijela, koji su odigrali u punom sastavu. "Vezali" su 10 pobjeda i nisu izgubili još od 25. januara i meča protiv Memfisa.



