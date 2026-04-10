Strah od Jokića i velika kontroverza na dan utakmice: Čak 10 igrača Oklahome neće igrati, svi znaju zašto

Oklahoma igra protiv Denvera bez desetorice igrača. Prijavili su povrede i odmor, a mnogi kao razlog vide i kalkulaciju branioca titule da izbjegne Nikolu Jokića u plej-ofu, sve dok to može.
Oklahoma Siti Tanderi saopštili su da će igrati bez desetorice igrača protiv Denver Nagetsa u subotu od 3 ujutru prema našem vremenu. Branilac NBA titule nastupiće samo sa osmoricom, među kojima je srpski košarkaš Nikola Topić, kao i jedan od najprljavijih igrača lige, Lu Dort, koji je ove sezone pokušavao da povrijedi Nikolu Jokića.
Zašto Oklahoma to radi? Uvijek će moći da kaže da je u pitanju samo odmor, jer je već treću sezonu zaredom obezbijedila prvo mjesto na tabeli Zapadne konferencije pred plej-of (skorom 64-16). Do plej-ofa ostalo je još malo vremena, jer počinje 18. aprila.
Ipak, Denveru (52-28) je i dalje ta utakmica veoma važna, jer pokušava da osvoji treće mjesto na istoj tabeli, za koje se bori protiv Lejkersa (51-29) i Hjustona (51-29). Oklahoma dobro zna da je Nagetsima bitno, pa mnogi tumače da ona na ovaj način hoće da "pomogne" Denveru, da bi ga zadržala na trećem mjestu. Takvim raspletom pred plej-of, dva tima bila bi razdvojena u plej-ofu sve do mogućeg finala Zapadne konferencije, jer bi se "crtao" polufinalni par Denver Nagets - San Antonio Spars.
Bio bi to izuzetno težak put za Denver, jer bi već u prvoj rundi morao da igra protiv Minesota Timbervulvsa. Prošle sezone Oklahoma je na putu ka tituli eliminisala Denver skorom 4-3 u polufinalu Zapadne konferencije, a sezonu ranije Nikola Jokić i saigrači stali su takođe u 2. kolu, baš u duelu protiv Minesote (3-4).
Poslije subotnjeg meča, Nagetsi će do kraja ligaškog dijela igrati još samo jedan meč - upravo protiv San Antonija u ponedjeljak od 2.30 časova ujutru.
Ovo su razlozi odsustva igrača Oklahome
Oklahoma Siti Tanderi objavili su, prema pravilima, ljekarsko obrazloženje za svakog igrača koji će odsustvovati sa utakmice protiv Denvera.
- Šej Gildžus Aleksander ne igra zbog tretiranja povrede trbušnog mišića
- Aleks Karuzo odmara
- Ajzeja Hartenstajn - povreda potkoljenice
- Čet Holmgren - problem sa leđima
- Ajzeja Džo - bol u koljenu
- Adžaj Mičel - tretiranje povrede skočnog zgloba
- Kejson Volas - boli ga palac na stopalu
- Džejlen Vilijams - tretiranje povrede zadnje lože desne noge
- Džejlin Vilijams - upaljena Ahilova tetiva
- Tomas Sorber - pokidani ukršteni ligament koljena
Možda i Jokić propusti meč?
Nikola Jokić posle Denver - Minesota
U Denveru je neizvjestan nastup Nikole Jokića zbog povrede zgloba desne ruke, Džamala Mareja (desno rame) i Erona Gordona (zadnja loža), dok će sigurno odsustvovati Pejton Votson i Spenser Džouns, obojica zbog istegnuće zadnje lože.
Nagetsi za sobom imaju furiozni kraj ligaškog dijela, koji su odigrali u punom sastavu. "Vezali" su 10 pobjeda i nisu izgubili još od 25. januara i meča protiv Memfisa.
