Strah od Jokića i velika kontroverza na dan utakmice: Čak 10 igrača Oklahome neće igrati, svi znaju zašto

Oklahoma igra protiv Denvera bez desetorice igrača. Prijavili su povrede i odmor, a mnogi kao razlog vide i kalkulaciju branioca titule da izbjegne Nikolu Jokića u plej-ofu, sve dok to može.

Oklahoma Siti Tanderi saopštili su da će igrati bez desetorice igrača protiv Denver Nagetsa u subotu od 3 ujutru prema našem vremenu. Branilac NBA titule nastupiće samo sa osmoricom, među kojima je srpski košarkaš Nikola Topić, kao i jedan od najprljavijih igrača lige, Lu Dort, koji je ove sezone pokušavao da povrijedi Nikolu Jokića.

Zašto Oklahoma to radi? Uvijek će moći da kaže da je u pitanju samo odmor, jer je već treću sezonu zaredom obezbijedila prvo mjesto na tabeli Zapadne konferencije pred plej-of (skorom 64-16). Do plej-ofa ostalo je još malo vremena, jer počinje 18. aprila.

Ipak, Denveru (52-28) je i dalje ta utakmica veoma važna, jer pokušava da osvoji treće mjesto na istoj tabeli, za koje se bori protiv Lejkersa (51-29) i Hjustona (51-29). Oklahoma dobro zna da je Nagetsima bitno, pa mnogi tumače da ona na ovaj način hoće da "pomogne" Denveru, da bi ga zadržala na trećem mjestu. Takvim raspletom pred plej-of, dva tima bila bi razdvojena u plej-ofu sve do mogućeg finala Zapadne konferencije, jer bi se "crtao" polufinalni par Denver Nagets - San Antonio Spars.

Bio bi to izuzetno težak put za Denver, jer bi već u prvoj rundi morao da igra protiv Minesota Timbervulvsa. Prošle sezone Oklahoma je na putu ka tituli eliminisala Denver skorom 4-3 u polufinalu Zapadne konferencije, a sezonu ranije Nikola Jokić i saigrači stali su takođe u 2. kolu, baš u duelu protiv Minesote (3-4).

Poslije subotnjeg meča, Nagetsi će do kraja ligaškog dijela igrati još samo jedan meč - upravo protiv San Antonija u ponedjeljak od 2.30 časova ujutru.

Ovo su razlozi odsustva igrača Oklahome

Oklahoma Siti Tanderi objavili su, prema pravilima, ljekarsko obrazloženje za svakog igrača koji će odsustvovati sa utakmice protiv Denvera.

Šej Gildžus Aleksander ne igra zbog tretiranja povrede trbušnog mišića

Aleks Karuzo odmara

Ajzeja Hartenstajn - povreda potkoljenice

Čet Holmgren - problem sa leđima

Ajzeja Džo - bol u koljenu

Adžaj Mičel - tretiranje povrede skočnog zgloba

Kejson Volas - boli ga palac na stopalu

Džejlen Vilijams - tretiranje povrede zadnje lože desne noge

Džejlin Vilijams - upaljena Ahilova tetiva

Tomas Sorber - pokidani ukršteni ligament koljena

Možda i Jokić propusti meč?

U Denveru je neizvjestan nastup Nikole Jokića zbog povrede zgloba desne ruke, Džamala Mareja (desno rame) i Erona Gordona (zadnja loža), dok će sigurno odsustvovati Pejton Votson i Spenser Džouns, obojica zbog istegnuće zadnje lože.

Nagetsi za sobom imaju furiozni kraj ligaškog dijela, koji su odigrali u punom sastavu. "Vezali" su 10 pobjeda i nisu izgubili još od 25. januara i meča protiv Memfisa.



