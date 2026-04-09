Jokić vodio Denver do 10. pobjede u nizu: Nek se spreme Šej i Viktor, Nikola ide po titulu

Srpski košarkaš ostvario još jedan tripl-dabl učinak, a Denver Nagetsi novu pobjedu.

Izvor: Dustin Bradford / Getty images / Profimedia

Košarkaši Denver Nagetsa uradili su nešto što se njihovoj franšizi godinama nije dogodilo - predvođeni nestvarnim Nikolom Jokićem koji iz meča u meč pokazuje da je pravi MVP ligaškog dijela NBA lige, momci iz Kolorada su stigli do desete uzastopne pobjede. I to baš sada, kada se bliži kraju ligaški dio sezone i počinje ono najbitnije.

Iako je Denver tokom takmičarske godine imao ogromnih problema zbog povreda gotovo svih najboljih igrača, tim Dejvid Adelmana "kliknuo" je u aprilu, pa sada izgleda kao kaznena ekspedicija na NBA parketima širom SAD. Osjetila je to na svojoj koži i nejaka ekipa Memfisa (136:119) u noći između srijede i četvrtka, kada je Jokić sigao do novog tripl-dabl učinka bez previše forsiranja.

Nikola Jokić je meč završio sa 14 postignutih poena (5/7 za dva, 0/1 za tri poena), uz 16 skokova od čega su četiri bila u napadu i 10 asistencija. Imao je još i dvije ukradene, ali i dvije izgubljene lopte na utakmici protiv Memfisa, koju je poenterski obilježio Džamal Marej sa 26 poena, uz pet pogođenih trojki.

Pobeda Denvera nad Memfisom (136:119) u finišu ligaškog dela NBA sezone. Izvor: Youtube/GAMETIME HIGHLIGHTS

Najbolji košarkaš na svijetu djelovao je pomalo nezainteresovano na ovom meču, što pokazuje i podatak da je samo osam puta šutirao iz igre, ali za to postoji dobro objašnjenje. Denver Nagetsi imaju još dva meča do kraja ligaškog dijela sezone, a to su ujedno i mečevi protiv najtežih protivnika na Zapadu - prvo protiv Oklahome, a zatim protiv San Antonija.

Što se tiče Zapadne konferencije NBA lige, odranije je poznato da je Oklahoma obezbijedila prvo mjesto i prednost domaćeg terena sve do finala, dok je ekipa San Antonio Sparsa nedostižna na drugom mjestu. Denver je u idealnoj poziciji da osigura treće mjesto na tabeli jer ima jedan odigran meč više i dvije ostvarene pobjede više od Hjuston Roketsa i Los Anđeles Lejkersa.

Ukoliko sezonu završe na trećem mjestu, košarkaši Denver Nagetsa će u prvoj rundi plej-ofa igrati protiv šestoplasirane Minesote, koja im je prethodnih godina zadavala mnogo problema. Na Zapadu NBA lige će se za mjesto u doigravanju, kroz učešće u plej-inu, boriti Finiks, Los Anđeles Klipersi, Portland i Golden Stejt.

Rezultati NBA mečeva u noći između srijede i četvrtka