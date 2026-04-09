Jokić vodio Denver do 10. pobjede u nizu: Nek se spreme Šej i Viktor, Nikola ide po titulu

Srpski košarkaš ostvario još jedan tripl-dabl učinak, a Denver Nagetsi novu pobjedu.
Košarkaši Denver Nagetsa uradili su nešto što se njihovoj franšizi godinama nije dogodilo - predvođeni nestvarnim Nikolom Jokićem koji iz meča u meč pokazuje da je pravi MVP ligaškog dijela NBA lige, momci iz Kolorada su stigli do desete uzastopne pobjede. I to baš sada, kada se bliži kraju ligaški dio sezone i počinje ono najbitnije.
Iako je Denver tokom takmičarske godine imao ogromnih problema zbog povreda gotovo svih najboljih igrača, tim Dejvid Adelmana "kliknuo" je u aprilu, pa sada izgleda kao kaznena ekspedicija na NBA parketima širom SAD. Osjetila je to na svojoj koži i nejaka ekipa Memfisa (136:119) u noći između srijede i četvrtka, kada je Jokić sigao do novog tripl-dabl učinka bez previše forsiranja.
Nikola Jokić je meč završio sa 14 postignutih poena (5/7 za dva, 0/1 za tri poena), uz 16 skokova od čega su četiri bila u napadu i 10 asistencija. Imao je još i dvije ukradene, ali i dvije izgubljene lopte na utakmici protiv Memfisa, koju je poenterski obilježio Džamal Marej sa 26 poena, uz pet pogođenih trojki.
Najbolji košarkaš na svijetu djelovao je pomalo nezainteresovano na ovom meču, što pokazuje i podatak da je samo osam puta šutirao iz igre, ali za to postoji dobro objašnjenje. Denver Nagetsi imaju još dva meča do kraja ligaškog dijela sezone, a to su ujedno i mečevi protiv najtežih protivnika na Zapadu - prvo protiv Oklahome, a zatim protiv San Antonija.
Što se tiče Zapadne konferencije NBA lige, odranije je poznato da je Oklahoma obezbijedila prvo mjesto i prednost domaćeg terena sve do finala, dok je ekipa San Antonio Sparsa nedostižna na drugom mjestu. Denver je u idealnoj poziciji da osigura treće mjesto na tabeli jer ima jedan odigran meč više i dvije ostvarene pobjede više od Hjuston Roketsa i Los Anđeles Lejkersa.
Ukoliko sezonu završe na trećem mjestu, košarkaši Denver Nagetsa će u prvoj rundi plej-ofa igrati protiv šestoplasirane Minesote, koja im je prethodnih godina zadavala mnogo problema. Na Zapadu NBA lige će se za mjesto u doigravanju, kroz učešće u plej-inu, boriti Finiks, Los Anđeles Klipersi, Portland i Golden Stejt.
Rezultati NBA mečeva u noći između srijede i četvrtka
- Klivlend - Atlanta 122:116
- Detroit - Milvoki 137:111
- Orlando - Minesota 132:120
- Denver - Memfis 136:119
- San Antonio - Portland 112:101
- LA Klipers - Oklahoma110:128
- Finiks - Dalas 112:107