Jokić vikao na saigrače na tajm-autu: Nije mogao da vjeruje šta rade, preuzeo ulogu trenera u Denveru

Nikola Jokić bio je vidno ljut na svoje saigrače pa je u jednom trenutku na tajm-autu preuzeo ulogu trenera i vikao na njih, dalo je to rezultat.

Nikola Jokić je upisao 197. tripl-dabl u karijeri (35, 14sk, 13as) i donio je Denveru pobjedu protiv Protlanda poslije produžetka (137:132). Odigrao je tim iz Kolorada loš meč, posebno u odbrani i toga su svi u timu svesni. Zbog načina igre je najbolji košarkaš planete bio žestoko ljut na svoje saigrače.

Sredinom druge četvrtine je preuzeo i ulogu trenera. Bio je vidno bijesan i vikao je na saigrače prilikom tajm-auta, preuzeo je ulogu trenera. Bilo je to pri rezultatu 53:40 za Blejzerse i poslije njegovih riječi je uslijedila serija od 9:0 tako da je to dalo rezultat. Objašnjavao im je da ne može tako da se igra, da kasne na svako preuzimanje, da protivnički igrači imaju previše vremena da se namjeste i šutiraju...

Jokic lights up the team during a timeout after going down by 13. They went on a 9-0 run after this:pic.twitter.com/1lhCDPkdmt — Dan Tanner (@DanTanner091)April 7, 2026

"Ne znam šta da kažem, bilo je svega i svačega, ne sjećam se šta sam pričao. Vjerovatno nešto o tome, znam na šta mislite, ali se ne sjećam", rekao je Jokić poslije meča kada su ga novinari pitali za taj detalj.

"Nismo igrali dobro u odbrani"

Jedan od glavnih razloga za to što je Portland veći dio meča vodio i što je na početku poslednjeg kvartala imao i "+17" (109:92) je šut za tri poena, čak 48 odsto (25/52 za tri). U prvom poluvremenu je to bilo na 53 odsto (16/30).

"Ne bih rekao da smo ih izazivali, već da nismo dovoljno dobro igrali odbranu na šutu za tri poena. Trebalo je da ih tjeramo da razmišljaju više, pogađali su trojke, neke su bile teške, imali su sreće kod nekih, ali je bilo i dosta otvorenih. Kada smo izlazili, tjerali ih da razmišljaju prije šuta, počeli su da promašuju i to je napravilo razliku", objasnio je Nikola.