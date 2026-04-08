Dobre vijesti za Denver i Nikolu Jokića

Nikola Jokić i njegov Denver dobili su jako dobre vijesti prethodne noći i sve je izvjesnije da će s trećeg mjesta u plej-of NBA lige.

Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Srpski košarkaš Nikola Jokić nije igrao prethodne noći za Denver u NBA ligi, ali polako može da počne da slavi. Prethodne noći drugi rezultati su išli na ruku Nagetsima, tako da je treće mjesto na kraju regularnog dijela sezone - što je izuzetno važno zbog pozicije u plej-ofu - sve bliže.

Denver je sada "usamljen" na trećem mjestu Zapada sa skorom 51-28, dok su iza njega L.A. Lejkersi sa 50-29, uz treći uzastopni poraz zabilježen prethodne noći, opet bez Luke Dončića i Ostina Rivsa.

Oklahoma je u Los Anđelesu razbila Lejkerse 123:87, diktirajući tempo od početka do kraja. Šej Gildžes-Aleksander je za 28 minuta ubacio 25 poena, dok su još odlični bili i Džo sa 18, Holmgren sa 15 i Mekejn sa 15 poena. Kod Lejkersa je prednjačio Hačimura sa 15, dok u sastavu nije bilo ni LeBrona Džejmsa.

S ovim porazom - i solidno teškim rasporedom za Lejkerse (Golden Stejt, Finiks i Juta) - djeluje da je malo vjerovatno da će moći Denveru da "ukradu" treće mjesto na tabeli, ujedno i u teoriji lakšeg rivala u plej-ofu.

Sve je izvjesnije da će Denver igrati sa Minesotom i izbjeći Oklahomu do finala, dok će u prvoj rundi igrati Lejkersi i Finiks.

S kim još igra Denver?

Do kraja sezone Denver ima još jednu laku utakmicu - i dvije teške. Dočekuje već u noći između srijede i četvrtka Memfis, pa onda u subotu ujutru igra protiv Oklahome takođe kod kuće, a za kraj u noći između nedjelje i ponedjeljka gostuje San Antoniju. Dodajmo i to da Denver ima lošiji međusobni skor od Lejkersa, a bolji od Hjustona.







Standings provided by Sofascore

NBA rezultati 8. april:

Indijana - Minesota 104:124

Vašington - Čikago 98:129

Bruklin - Milvoki 96:90

Toronto - Majami 121:95

Boston - Šarlot 113:102

Nju Orleans - Juta 156:137

Golden Stejt - Sakramento 110:105

L.A. Klipersi - Dalas 116:103

L.A. Lejkers - Oklahoma 87:123

Finiks - Hjuston 105:119

Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću

