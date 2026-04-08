Nikola Jokić i njegov Denver dobili su jako dobre vijesti prethodne noći i sve je izvjesnije da će s trećeg mjesta u plej-of NBA lige.
Srpski košarkaš Nikola Jokić nije igrao prethodne noći za Denver u NBA ligi, ali polako može da počne da slavi. Prethodne noći drugi rezultati su išli na ruku Nagetsima, tako da je treće mjesto na kraju regularnog dijela sezone - što je izuzetno važno zbog pozicije u plej-ofu - sve bliže.
Dobre vijesti za Denver i Nikolu Jokića
Denver je sada "usamljen" na trećem mjestu Zapada sa skorom 51-28, dok su iza njega L.A. Lejkersi sa 50-29, uz treći uzastopni poraz zabilježen prethodne noći, opet bez Luke Dončića i Ostina Rivsa.
Oklahoma je u Los Anđelesu razbila Lejkerse 123:87, diktirajući tempo od početka do kraja. Šej Gildžes-Aleksander je za 28 minuta ubacio 25 poena, dok su još odlični bili i Džo sa 18, Holmgren sa 15 i Mekejn sa 15 poena. Kod Lejkersa je prednjačio Hačimura sa 15, dok u sastavu nije bilo ni LeBrona Džejmsa.
S ovim porazom - i solidno teškim rasporedom za Lejkerse (Golden Stejt, Finiks i Juta) - djeluje da je malo vjerovatno da će moći Denveru da "ukradu" treće mjesto na tabeli, ujedno i u teoriji lakšeg rivala u plej-ofu.
Sve je izvjesnije da će Denver igrati sa Minesotom i izbjeći Oklahomu do finala, dok će u prvoj rundi igrati Lejkersi i Finiks.
S kim još igra Denver?
Do kraja sezone Denver ima još jednu laku utakmicu - i dvije teške. Dočekuje već u noći između srijede i četvrtka Memfis, pa onda u subotu ujutru igra protiv Oklahome takođe kod kuće, a za kraj u noći između nedjelje i ponedjeljka gostuje San Antoniju. Dodajmo i to da Denver ima lošiji međusobni skor od Lejkersa, a bolji od Hjustona.
NBA rezultati 8. april:
- Indijana - Minesota 104:124
- Vašington - Čikago 98:129
- Bruklin - Milvoki 96:90
- Toronto - Majami 121:95
- Boston - Šarlot 113:102
- Nju Orleans - Juta 156:137
- Golden Stejt - Sakramento 110:105
- L.A. Klipersi - Dalas 116:103
- L.A. Lejkers - Oklahoma 87:123
- Finiks - Hjuston 105:119
