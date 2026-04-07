Jokić kao legendarni Hakim: Ovo su uspjela samo njih dvojica u istoriji NBA lige

Nikola Jokić uspio je da izjednači rekord legendarnog Hakima Olajdžuvona poslije fantastične partije protiv Portlanda u NBA ligi.

Nikola Jokić je najbolji košarkaš na planeti i to je jasno. Donio je Denveru pobjedu protiv Portlanda poslije produžetka (137:132) i upisao svoj 197. tripl-dabl u karijeri (35, 14sk, 13as). I ne samo to, uspio je da se izjednači sa legendarnim Hakimom Olajdžuvonom. Samo su njih dvojica to uspjeli u istoriji NBA lige.

O čemu se radi? O tome da su Nikola i Hakim po dva puta u karijeri upisali tripl-dablove sa po 35 poena i da su uz to imali pet ukradenih lopti. Ta statistika uvedena je u sezoni 1973/74 i uprkos mnogim legendama i asovima koji su igrali sve ove godine samo su Jokić i Olajdžuvon u tome uspjeli.

Na sve to treba dodati i da je Jokić uspio da iščupa pobjedu protiv Blejzersa pošto je na početku posljednje dionice Denver imao čak 17 poena minusa i da je Nikola ušao u igru na osam minuta prije kraja četvrte četvrtine i da je dao 10 poena u tom periodu i doneo produžetak.

Jokic ties Hakeem Olajuwon for the most 35-point triple-doubles with 5 steals (2) since steals were first tracked in 1973-74https://t.co/PzTnZQZHzd — ESPN Insights (@ESPNInsights)April 7, 2026

Može li Jokić da stigne Vestbruka ove sezone?

Jokić je protiv Blejzersa upisao 197. tripl-dabl u karijeri. Ispred njega je samo jedan čovjek - Rasel Vestbruk koji ima 209 utakmica sa dvocifrenim učinkom u tri kolone. Može li Srbin da ga stigne već ove sezone?

U teoriji - da. Ostaje da se vidi da li će to moći i u praksi. Zavisiće najviše od toga koliko daleko Nagetsi doguraju u plej-ofu. Denver do kraja regularnog dijela sezone dočekuje Memfis i Oklahomu, pa gostuje San Antoniju i onda kreće doigravanje...

