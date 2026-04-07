logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jokić kao legendarni Hakim: Ovo su uspjela samo njih dvojica u istoriji NBA lige

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić uspio je da izjednači rekord legendarnog Hakima Olajdžuvona poslije fantastične partije protiv Portlanda u NBA ligi.

Nikola Jokić izjednačio rekord Hakima Olajdžuvona

Nikola Jokić je najbolji košarkaš na planeti i to je jasno. Donio je Denveru pobjedu protiv Portlanda poslije produžetka (137:132) i upisao svoj 197. tripl-dabl u karijeri (35, 14sk, 13as). I ne samo to, uspio je da se izjednači sa legendarnim Hakimom Olajdžuvonom. Samo su njih dvojica to uspjeli u istoriji NBA lige.

O čemu se radi? O tome da su Nikola i Hakim po dva puta u karijeri upisali tripl-dablove sa po 35 poena i da su uz to imali pet ukradenih lopti. Ta statistika uvedena je u sezoni 1973/74 i uprkos mnogim legendama i asovima koji su igrali sve ove godine samo su Jokić i Olajdžuvon u tome uspjeli.

Na sve to treba dodati i da je Jokić uspio da iščupa pobjedu protiv Blejzersa pošto je na početku posljednje dionice Denver imao čak 17 poena minusa i da je Nikola ušao u igru na osam minuta prije kraja četvrte četvrtine i da je dao 10 poena u tom periodu i doneo produžetak.

Može li Jokić da stigne Vestbruka ove sezone?

Jokić je protiv Blejzersa upisao 197. tripl-dabl u karijeri. Ispred njega je samo jedan čovjek - Rasel Vestbruk koji ima 209 utakmica sa dvocifrenim učinkom u tri kolone. Može li Srbin da ga stigne već ove sezone?

U teoriji - da. Ostaje da se vidi da li će to moći i u praksi. Zavisiće najviše od toga koliko daleko Nagetsi doguraju u plej-ofu. Denver do kraja regularnog dijela sezone dočekuje Memfis i Oklahomu, pa gostuje San Antoniju i onda kreće doigravanje...

Rezultati:

  • Atlanta - Njujork Niks 105:108
  • Orlando - Detroit 123:107
  • Memfis - Klivlend 126:142
  • San Antonio - Filadelfija 115:102
  • Denver - Portland 137:132

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC