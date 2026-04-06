Amerikanac svima očitao bukvicu: "MVP debata ne smije da postoji bez Jokića"!

Poznati analitičar brani Nikolu Jokića i smatra da je nepravedno otpisan iz MVP trke.

Iako je izvjesno da srpski košarkaš Nikola Jokić neće dobiti četvrto MVP priznanje ove sezone, partijom protiv San Antonio Sparsa i Viktora Vembanjame je natjerao sve da još jednom razmisle. Analitičar ESPN-A Stiven Ej Smit nije mogao da pronađe prave riječi da opiše fenomen srpskog asa koji iz utakmice u utakmicu pomjera granice.

Poznati Amerikanac je istakao da nijedna MVP debata ne bi smjela da prođe bez Nikole Jokića, a ovo mu nije prvi put da ovako hvali srpskog asa.

"Nikola Jokić je nevjerovatan. Ne mogu da pronađem prave riječi koliko je ovaj momak fenomenalan. Gledali smo kako brani Vembanjamu, kako poentira preko njega, završio je utakmicu sa 40 poena, 13 asistencija i 9 skokova. Ostao sam bez riječi o Nikoli Jokiću. Biću jasan kada govorim o njemu, on treba da bude dio svake MVP rasprave, MVP debata ne bi trebalo da postoji bez njega. Znamo ko je on i šta zaslužuje", rekao je Ej Smit.

"Nikola Jokić is unreal. I don't know how to put into words how phenomenal this dude is."



U finišu regularnog dijela sezone se sve glasnije priča o Luki Dončiću i Lejkersima, ali poslije povrede Slovenca, njihove šanse da naprave nešto veće ove godine su drastično opale.

"Pričaćemo kasnije o Lejkersima, bez Ostina Rivsa i Luke Dončića nemaju šanse. Ako se ne vrate, završili su, to je toliko jednostavno", rekao je i vratio se na Denver Nagetse koji ne briljiraju ove sezone, ali i dalje imaju jake adute:

"Želim da kažem ovo o Denver Nagetsima. Džamal Marej je taj momak. Prije nego što je postao Ol-star, pričam ovo godinama, taj brat se pojavljuje u velikim trenucima i ako Džamal Marej klikne, Denver može da pobijedi bilo koga. Jokić će biti Jokić, ali kombinacija njega i Džamala Mareja, ne možete da im osporite šanse ako obojica budu na nivou", jasan je Amerikanac.

Jokić neće biti MVP

Američki portal "ESPN" objavio je glasove 100 novinara u vezi prestižnog individualnog priznanja. Srpski centar nije čak ni na drugom, već tek na trećem mjestu.

Prema njihovim prognozama priznanje će završiti u rukama Šeja Gildžusa-Aleksandera (Oklahoma), dok je na drugom mjestu Viktor Vembanjama (San Antonio). Iza Jokića su Luka Dončić (Lejkersi), Džejlen Braun (Boston), Kavaj Lenard (Klipersi), Donovan Mičel (Klivlend), Džejlen Branson (Niksi), Entoni Edvards (Minesota) i Tajris Maksi (Filadelfija).