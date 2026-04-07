Brutalan tripl-dabl Nikole Jokića za nestvaran preokret Denvera

Nikola Jokić upisao je novi tripl-dabl i pomogao Denveru da nadoknadi dvocifren minus i pobijedi Portland u NBA ligi.

Nikola Jokić pokazuje cijelom svijetu zašto je pravi MVP. Sa Denverom je napravio nevjerovatan preokret i pobijedio Portland poslije produžetka (137:132) i to je uradio na sebi svojstven način. Upisao je još jedan tripl-dabl - 35 poena, 14 skokova, 13 asistencija. Uz to je imao i pet ukradenih lopti, dvije blokade, ali i šest izgubljenih lopti.

Izgledalo je da je sve gotovo kada je na početku posljednje dionice Portland imao čak 17 poena prednosti (109:92). Djelovalo je da je samo pitanje konačnog rezultata. A, onda je na 8 minuta prije kraja četvrte četvrtine u igru ušao Jokić pri rezultatu 115:101 za Blejzerse i pokazao kako to radi najbolji na svijetu za deveti uzastopni trijumf svog tima.

Dao je 10 poena za to vrijeme, uz 3 asistencije i 2 skoka i režirao nevjerovatan preokret. Mogao je da bude potpuni heroj, ali je promašio šut za pobjedu i to iz dva puta. Na 20 sekundi prije kraja Deni Avdija je pogodio za izjednačenje (125:125) i Nagetsi su imali posljednji napad. Džamal Marej je dodao do Jokića koji je šutirao iz reketa, promašio, lopta se uz malo sreće odbila nazad do njega, ali ni iz "odbojke" nije uspio da poentira i odmah se uhvatio za glavu.

U dodatnih pet minuta se "zapalio" Marej, dao je 7 od 12 poena svog tima, Jokić je dodao dva, ali je imao tri skoka, dvije asistencije i odvlačio je pažnju defanzivcima u produžetku.

Što se liste strijelaca tiče uz Jokića su sjajni bili Marej (20, 7as) i Gordon (23, 9sk, 5as), dok su se na drugoj strani istakli Deni Avdija (26, 7as, 4sk) i Tumani Kamara (30, 5sk).

Šta ovo znači za Denver?

Odigrao je Denver dosta slabiju partiju protiv Portlanda u odnosu na meč sa San Antonijom. Prije svega u odbrani, ali je upisao veoma važnu pobjedu. Na taj način je preuzeo treće mjesto na tabeli (51-28) ispred Lejkersa (50-28). I vodiće se velika bitka baš za tu treću poziciju.

Zašto? Zato što treće mjesto znači i da će se izbjeći dueli sa Oklahomom do samog finala Zapadne konferencije. Naravno, to bi značilo i da će u polufinalu konferencije rival biti San Antonio, ali je jasno da za titulu moraju da se prođu i jedni i drugi. Ukoliko bi Denver ostao treći to bi značilo da će na startu plej-ofa igrati najvjerovatnije sa Minesotom koja je trenutno šestoplasirana.

