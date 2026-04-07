Nikolu Jokića pitali za "balkanski Ilinios" i koliko prati koledž košarku: "Ne razumijem zašto je to drugačije"

Nikola Jokić dobio je pitanje o koledž košarci i o tome što sve više evropskih igrača dolazi u Ameriku. Dao je dosta zanimljiv odgovor.

Nikola Jokić nastavlja da dominira u NBA ligi. Upisao je 197. tripl-dabl u karijeri u pobjedi Denvera protiv Portlanda (137:132). Meč je završio sa 35 poena, 14 skokova i 13 asistencija. Poslije meča je na konferenciji za medije dobio i jedno interesantno pitanje u vezi sa koledž košarkom i sve većim brojem evropskih igrača na koledžima, poput "balkanske ekipe" Ilinoisa na čelu sa Andrejem Stojakovićem.

"Ne znam zašto su pravila drugačija, zašto se igra sporije. I dalje je košarka, samo se igra drugačije. Podsjeća na evropsku košarku zbog dimenzija terena, šuta za tri. Ne razumijem to da napad traje 30 sekundi, previše je", rekao je Jokić.

Prije nego što su ga pustili da ide novinari su ga pitali i kakav plan ima za kraj sezone, prije nego što krene plej-of. Prema trenutnom stanju ako Nagetsi budu treći igraće sa Minesotom i idu najvjerovatnije na San Antonio u polufinalu Zapada, a ako budu četvrti idu na Hjuston, pa na najvjerovatnije Oklahomu u polufinalu Zapada.

"Biće isto kao prošle sezone. Moj bazen je spreman i čekam lijepo vrijeme", nasmijao se Jokić.

