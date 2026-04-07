logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikolu Jokića pitali za "balkanski Ilinios" i koliko prati koledž košarku: "Ne razumijem zašto je to drugačije"

Nebojša Šatara
0

Nikola Jokić dobio je pitanje o koledž košarci i o tome što sve više evropskih igrača dolazi u Ameriku. Dao je dosta zanimljiv odgovor.

nikola jokic ne razumije pravila u koledz kosarci

Nikola Jokić nastavlja da dominira u NBA ligi. Upisao je 197. tripl-dabl u karijeri u pobjedi Denvera protiv Portlanda (137:132). Meč je završio sa 35 poena, 14 skokova i 13 asistencija. Poslije meča je na konferenciji za medije dobio i jedno interesantno pitanje u vezi sa koledž košarkom i sve većim brojem evropskih igrača na koledžima, poput "balkanske ekipe" Ilinoisa na čelu sa Andrejem Stojakovićem.

"Ne znam zašto su pravila drugačija, zašto se igra sporije. I dalje je košarka, samo se igra drugačije. Podsjeća na evropsku košarku zbog dimenzija terena, šuta za tri. Ne razumijem to da napad traje 30 sekundi, previše je", rekao je Jokić.

Prije nego što su ga pustili da ide novinari su ga pitali i kakav plan ima za kraj sezone, prije nego što krene plej-of. Prema trenutnom stanju ako Nagetsi budu treći igraće sa Minesotom i idu najvjerovatnije na San Antonio u polufinalu Zapada, a ako budu četvrti idu na Hjuston, pa na najvjerovatnije Oklahomu u polufinalu Zapada.

"Biće isto kao prošle sezone. Moj bazen je spreman i čekam lijepo vrijeme", nasmijao se Jokić.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:21
Nikola Jokić citirao pokojnog prijatelja
Izvor: YouTube/Denver Nuggets
(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga NCAA

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC