Nikola Jokić uradio što nije niko u istoriji NBA: Ove brojke stvarno nisu normalne

Srpski košarkaš još jednom ispisao istoriju NBA lige, a njegovih deset mečeva su za pamćenje.
Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić pronašao je još jedan način da ispiše istoriju NBA lige. Ekipu Denver Nagetsa predvodio je do deset uzastopnih pobjeda, a na tom putu uradio je nešto što se nikome ranije dogodilo - bilježio je impresivne brojke i privukao pažnju statističara koji vode računa o svim detaljima.
Iako se protiv Memfisa nije istakao poenterskim učinkom, Jokić je svakako bio zapažen. Upisao je svoj 34. tripl-dabl u sezoni, a 198. u NBA karijeri i potvrdio nevjerovatnu formu. Najbolju u istoriji lige, reklo bi se zbog brojki koje bilježi tokom prethodnih nekoliko nedjelja u ovoj rapsodiji Nagetsa.
"U istoriji NBA, igrači su imali više od 1.400.000 serija od 10 utakmica, uključujući plej-of. Nijednom se nije desilo da tokom njih igrač ima toliko poena, skokova i asistencija kao Nikola Jokić tokom trenutne serije pobjeda od 10 utakmica Denvera", navodi se u objavi, uz napomenu da je Jokić na 10 mečeva zabilježio 252 poena, 145 skokova i 127 asistencija.
April 9, 2026
In none of them did a player have as many points, rebounds and assists as Nikola Jokić during the@nuggets' current 10-game winning streak (252 points, 145 rebounds, 127 assists).pic.twitter.com/JCyHYZ29xC
Zanimljivo je da Nikola Jokić na posljednjih deset mečeva u NBA ligi ima prosjek od 25,2 poena, 14,5 skokova i 12,7 asistencija, što je tek malo bolje od njegovog prosjeka kroz čitavu ovu sezonu. Na do sada odigrana 64 meča u sezoni, Jokić ima prosjek od 27,8 poena, 12,9 skokova i 10,9 asistencija. Biće ovo druga uzastopna sezona koju završava sa tripl-dabl prosjekom.