Nikola Jokić uradio što nije niko u istoriji NBA: Ove brojke stvarno nisu normalne

Bojan Jakovljević
Srpski košarkaš još jednom ispisao istoriju NBA lige, a njegovih deset mečeva su za pamćenje.

Nikola Jokić obara rekorde u NBA ligi Izvor: Rich Storry / Getty images / Profimedia

Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić pronašao je još jedan način da ispiše istoriju NBA lige. Ekipu Denver Nagetsa predvodio je do deset uzastopnih pobjeda, a na tom putu uradio je nešto što se nikome ranije dogodilo - bilježio je impresivne brojke i privukao pažnju statističara koji vode računa o svim detaljima.

Iako se protiv Memfisa nije istakao poenterskim učinkom, Jokić je svakako bio zapažen. Upisao je svoj 34. tripl-dabl u sezoni, a 198. u NBA karijeri i potvrdio nevjerovatnu formu. Najbolju u istoriji lige, reklo bi se zbog brojki koje bilježi tokom prethodnih nekoliko nedjelja u ovoj rapsodiji Nagetsa.

"U istoriji NBA, igrači su imali više od 1.400.000 serija od 10 utakmica, uključujući plej-of. Nijednom se nije desilo da tokom njih igrač ima toliko poena, skokova i asistencija kao Nikola Jokić tokom trenutne serije pobjeda od 10 utakmica Denvera", navodi se u objavi, uz napomenu da je Jokić na 10 mečeva zabilježio 252 poena, 145 skokova i 127 asistencija.

Zanimljivo je da Nikola Jokić na posljednjih deset mečeva u NBA ligi ima prosjek od 25,2 poena, 14,5 skokova i 12,7 asistencija, što je tek malo bolje od njegovog prosjeka kroz čitavu ovu sezonu. Na do sada odigrana 64 meča u sezoni, Jokić ima prosjek od 27,8 poena, 12,9 skokova i 10,9 asistencija. Biće ovo druga uzastopna sezona koju završava sa tripl-dabl prosjekom.

