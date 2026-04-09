"Nisam to znao, ali je dobro": Nikola Jokić tek poslije meča saznao šta je uradio

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić analizirao situaciju u kojoj se Denver nalazi u NBA ligi.

Denver prvi put nakon 2013. vezao deset pobjeda Izvor: Youtube/DNVR Sports/printscreen

Košarkaši Denvera savladali su Memfis (136:119), Nikola Jokić je ostvario novi tripl-dabl, a nastavljen je i put ka trećem mjestu Zapadne konferencije. Bio je ovo deseti uzastopni trijumf Denvera u NBA ligi, što im se dogodilo prvi klub nakon 2013. godine, odnosno prvi put tokom mandata Nikole Jokića.

Podatak da su prvi put pobijedili na deset uzatopnih mečeva iznenadio je Nikolu Jokića, koji je nakon utakmice protiv Memfisa govorio o ovom nizu, ali i o drugim stvarima. Pominjao je sve što čeka njegov tim u nastavku sezone, jer je sada mnogo onih koji vjeruju da Denver može do titule.

"Nisam to znao, ali to je dobar kraj regularnog dijela sezone i dobar momentum za dva teška meča. Nadam se da ćemo nastaviti sa tim trendom, dobrom igrom i pobjedama", rekao je Nikola Jokić nakon pobjede i dodao: "Imali smo neke tijesne pobjede, neke ubjedljive, ne znam. Nalazili smo načine da pobijedimo i to je najvažnija stvar za mene."

Nakon deset uzastopnih pobjeda u NBA ligi, ekipa Denver Nagetsa nalazi se u veoma dobroj poziciji da obezbijedi treću poziciju pred početak plej-ofa, što bi bilo veoma značajno za prvu rundu doigravanja.

"Ne znam da li smo tačno gledali ka trećoj poziciji na tabeli, samo treba da igramo dobro. Svi momci bi vam to rekli, potrebno je da igramo dobro i osjećamo se dobro. Liga je talentovana, svako može svakoga da pobijedi, potrebno je biti u pravom ritmu", istakao je najbolji košarkaš na svijetu.

Ameriknci su upitali Nikolu Jokića da li on osjeća kada ostvari tripl-dabl učinak tokom NBA utakmice, pošto sada već ima 198 takvih mečeva u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu.

"Da, posebno kada sjednem na klupu i kada vidim statistiku gore, tako da - da", rekao je Nikola Jokić uz prepoznatljiv osmijeh.

