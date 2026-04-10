logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

NBA igrači glasali: Jokić neće biti MVP

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Prema glasovima NBA igrača Nikola Jokić neće dobiti MVP priznanje ni ove sezone, već će ponovo da ode u ruke Šeja Gidžusa Aleksandera.

Nikola Jokić neće biti MVP

Nikola Jokić će sezonu završiti sa tripl-dabl prosjekom (27,8 poena, 12,9 skokova i 10,9 asistencija), ima brojke kao na video igrici, piše istoriju iz meča u meč. Uprkos svim dostignućima njegove kolege iz NBA lige ga ne cijene dovoljno, pa tako po svemu sudeći neće biti MVP ni u tekućoj sezoni.

Individualno priznanje će da ode u ruke Šeja Gidžusa-Aleksandera, plejmejker Oklahome će drugu godinu zaredom da dobije nagradu. Prema rezultatima koje je objavio portal "Atletik" koji je radio anonimnu anketu sa igračima iz najjače lige svijeta Kanađanin će da pobijedi u MVP trci.

Prema njihovim rezultatima Šej je dobio 39 odsto glasova i skoro je duplo ispred Jokića koji ima 21,4 odsto dobijenih glasova. Iza su Džejlen Braun iz Bostona, Kejd Kaningem iz Denvera i Luka Dončić (sva trojica sa po 8,2 odsto glasova). Zanimljivo je i da je Viktor Vembanjama tek na šestom mestu sa samo 5 odsto glasova, iza su Entoni Edvards iz Minesote i Kavaj Lenard iz Klipersa sa po 3,1 odsto, a posljednji je Janis Adetokumbo koji izvesno igra posljednju sezonu u Milvokiju sa 1,3 odsto.

Šta kaže statistika?

Jokić ima tripl-dabl u prosjeku i po tome mu nema ravnog. Primjera radi, Šej, koji je plejmejker i kome je posao da razigrava saigrače, ima samo 6,6 asistencija u prosjeku (uz 31,1 poen i 4,3 skoka). Vembanjama je na 24,8 poena, 11,5 skokova i 3,1 asistenciju po utakmici. Dončić na 33,5 poena, 8,3 asistencije i 7,7 skokova, a Braun je na 28,8 poena, 7 skokova i 5,2 asistencije po meču.

Šta onda pravi razliku? Po svemu sudeći - tabela. Oklahoma je prva na Zapadu sa 64-16, San Antonio je iza sa 61-19, pa Denver sa 52-28, dok Hjuston i Lejkersi imaju po 51-29. Na Istoku je prvi Detroit (58-22), pa Boston (54-26). Zbog pravila o minimalnom broju odigranih utakmica (65 mečeva), neki igrači su ispali iz MVP trke poput Dončića i Kaningema, zato nema ni Džejsona Tejtuma koji je veći dio sezone bio povrijeđen... Doduše, Jokić mora da odigra najmanje još jedan meč u preostala dva da bi bio u trci.

Tagovi

Nikola Jokić košarka NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC