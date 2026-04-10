NBA igrači glasali: Jokić neće biti MVP

Prema glasovima NBA igrača Nikola Jokić neće dobiti MVP priznanje ni ove sezone, već će ponovo da ode u ruke Šeja Gidžusa Aleksandera.

Izvor: AP Photo/David Zalubowski

Nikola Jokić će sezonu završiti sa tripl-dabl prosjekom (27,8 poena, 12,9 skokova i 10,9 asistencija), ima brojke kao na video igrici, piše istoriju iz meča u meč. Uprkos svim dostignućima njegove kolege iz NBA lige ga ne cijene dovoljno, pa tako po svemu sudeći neće biti MVP ni u tekućoj sezoni.

Individualno priznanje će da ode u ruke Šeja Gidžusa-Aleksandera, plejmejker Oklahome će drugu godinu zaredom da dobije nagradu. Prema rezultatima koje je objavio portal "Atletik" koji je radio anonimnu anketu sa igračima iz najjače lige svijeta Kanađanin će da pobijedi u MVP trci.

Prema njihovim rezultatima Šej je dobio 39 odsto glasova i skoro je duplo ispred Jokića koji ima 21,4 odsto dobijenih glasova. Iza su Džejlen Braun iz Bostona, Kejd Kaningem iz Denvera i Luka Dončić (sva trojica sa po 8,2 odsto glasova). Zanimljivo je i da je Viktor Vembanjama tek na šestom mestu sa samo 5 odsto glasova, iza su Entoni Edvards iz Minesote i Kavaj Lenard iz Klipersa sa po 3,1 odsto, a posljednji je Janis Adetokumbo koji izvesno igra posljednju sezonu u Milvokiju sa 1,3 odsto.

It's time, again, to hand the players a megaphone. It's time to hear their voices.



Who do NBA players think should win MVP this season?



There was a clear favorite: Shai Gilgeous-Alexander.pic.twitter.com/n7mCwo1537 — The Athletic (@TheAthletic)April 10, 2026

Šta kaže statistika?

Jokić ima tripl-dabl u prosjeku i po tome mu nema ravnog. Primjera radi, Šej, koji je plejmejker i kome je posao da razigrava saigrače, ima samo 6,6 asistencija u prosjeku (uz 31,1 poen i 4,3 skoka). Vembanjama je na 24,8 poena, 11,5 skokova i 3,1 asistenciju po utakmici. Dončić na 33,5 poena, 8,3 asistencije i 7,7 skokova, a Braun je na 28,8 poena, 7 skokova i 5,2 asistencije po meču.

Šta onda pravi razliku? Po svemu sudeći - tabela. Oklahoma je prva na Zapadu sa 64-16, San Antonio je iza sa 61-19, pa Denver sa 52-28, dok Hjuston i Lejkersi imaju po 51-29. Na Istoku je prvi Detroit (58-22), pa Boston (54-26). Zbog pravila o minimalnom broju odigranih utakmica (65 mečeva), neki igrači su ispali iz MVP trke poput Dončića i Kaningema, zato nema ni Džejsona Tejtuma koji je veći dio sezone bio povrijeđen... Doduše, Jokić mora da odigra najmanje još jedan meč u preostala dva da bi bio u trci.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!