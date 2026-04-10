Napravili "mafijaša" od Rajakovića: Čačanin izveo čudo s Torontom i sada ga slave

Pogledajte kako su igrači Toronta dodijelili "mafijaški lanac" svom treneru Darku Rajakoviću za podvig koji je napravio ove sezone.

Srpski trener Darko Rajaković ostvario je stotu pobjedu sa Torontom, postavši tek peti u istoriji ove franšize koji je to uspio da uradi. Jubilej je upisan prethodne noći na domaćem terenu protiv Majamija (128:114), poslije čega je uslijedilo veliko slavlje u svlačionici, gdje je Čačanin očigledno omiljen.

Njegovi igrači spremili su mu poseban "lanac" za ovaj podvig, a kada je Rajaković ušao u svlačionicu, odmah su poletjeli ka njemu da ga zagrle.

SHOUTOUT COACH DARKO



Congrats on 100 Career Wins Coach!pic.twitter.com/GVaAwMDOlf — Toronto Raptors (@Raptors)April 10, 2026



Ovo je inače Rajakoviću treća sezona u Torontu i dobro je poznato da je ekipu preuzeo da bi napravio totalnu rekonstrukciju, a malo ko je očekivao da će uspjeti za tako kratko vrijeme. Zbog toga je njegova ekipa na korak od plej-ofa i ako sve bude po planu u preostale dvije utakmice, direktno će se plasirati u nastavak takmičenja.

Pred Reptorsima su mečevi sa Niksima i Bruklinom i jedna pobjeda bila bi dovoljna za šesto mjesto, a kako trenutno igraju, to ne bi trebalo da dolazi u pitanje.

Tako se prethodne noći "upalio" Brendon Ingram koji je ubacio 38 poena, imao je i sedam skokova i sedam asistencija, a čini se da je vječno zahvalan Rajakoviću na povjerenju koje nijedan trener nije imao u njega. Uz njega, Er Džej Beret je dodao 22 poena, Marej-Bojls je imao 17, a Skoti Barns još 13.

U ekipi Majamija ponovo nije bilo srpskog reprezentativca Nikole Jovića koji igra vrlo čudnu sezonu i njegov status je nejasan pred ljeto.

NBA rezultati 10. april:

Toronto - Majami 128:114

Vašington - Čikago 108:119

Bruklin - Indijana 94:123

Njujork - Boston 112:106

Hjuston - Filadelfija 113:102

Golden Stejt - LA Lejkers 103:119



