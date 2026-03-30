Ekipa Darka Rajakovića ubacila 31 poen zaredom!

Nebojša Šatara
Toronto je napravio pravo malo čudo u meču sa Orlandom, poslije serije 31:0 pobijedili su rivala.

toronto darka rajakovica dao 31 poen zaredom Izvor: Frank Gunn / PA Images / Profimedia

Nestvarnu seriju smo vidjeli na meču Toronta i Orlanda! Tim Darka Rajakovića je na kraju pobijedio 139:87, a nije ni čudo kada su uspjeli da naprave seriju 31:0 u jednom momentu.

Sredinom prve četvrtine vodio je Orlando 20:14, a onda je plejmejkera Džamala Šeda sa linije penala krebnula nevjerovatna serija Reptorsa. Na kraju je poslije kontre u kojoj je Jakob Peltl završio poenima na obruču u drugom minutu druge četvrtine rezultat bio 45:20 za Toronto.

Zaista takva serije nije zapamćena u istoriji NBA lige. Na kraju je Toronto pobijedio uz 29 poena Ar Džej Bareta, 23 poena i 15 asistencija Skotija Barnsa, 19 poena Sandra Mamukelašvilija. Sa druge strane Dezmond Bejn je imao 17 poena,

Vodi Darko Rajaković svoj tim ka sigurnom mjestu u plejofu ove sezone pa je tako Toronto peti na Istoku i boriće sa sa Atlantom i Filadelfijom da izbjegne plej-in turnir.

Šta je bilo na ostalim mečevima?

Osim što je Denver pobijedio Golden Stejt, a u duelu Denija Avdije i Tristana Vukčevića na kraju je Avdija bio bolji vidjeli smo pobjedu Seltiksa nad Hornetsima 114:99, trijumf Hjustona nad Pelikanima 134:102 i pobjedu Oklahome nad Njujorkom 111:100.

BONUS VIDEO:

Denis Šreder o Rajakoviću
