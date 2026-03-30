Ekipa Darka Rajakovića ubacila 31 poen zaredom!

Toronto je napravio pravo malo čudo u meču sa Orlandom, poslije serije 31:0 pobijedili su rivala.
Nestvarnu seriju smo vidjeli na meču Toronta i Orlanda! Tim Darka Rajakovića je na kraju pobijedio 139:87, a nije ni čudo kada su uspjeli da naprave seriju 31:0 u jednom momentu.
Sredinom prve četvrtine vodio je Orlando 20:14, a onda je plejmejkera Džamala Šeda sa linije penala krebnula nevjerovatna serija Reptorsa. Na kraju je poslije kontre u kojoj je Jakob Peltl završio poenima na obruču u drugom minutu druge četvrtine rezultat bio 45:20 za Toronto.
The Raptors just went on a 31-0 run. One of the craziest things I’ve ever seen.— Legion Hoops (@LegionHoops)March 29, 2026
Zaista takva serije nije zapamćena u istoriji NBA lige. Na kraju je Toronto pobijedio uz 29 poena Ar Džej Bareta, 23 poena i 15 asistencija Skotija Barnsa, 19 poena Sandra Mamukelašvilija. Sa druge strane Dezmond Bejn je imao 17 poena,
Vodi Darko Rajaković svoj tim ka sigurnom mjestu u plejofu ove sezone pa je tako Toronto peti na Istoku i boriće sa sa Atlantom i Filadelfijom da izbjegne plej-in turnir.
Šta je bilo na ostalim mečevima?
Nikola Jokić posle Denver - Minesota
Osim što je Denver pobijedio Golden Stejt, a u duelu Denija Avdije i Tristana Vukčevića na kraju je Avdija bio bolji vidjeli smo pobjedu Seltiksa nad Hornetsima 114:99, trijumf Hjustona nad Pelikanima 134:102 i pobjedu Oklahome nad Njujorkom 111:100.
