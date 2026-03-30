Tristan Vukčević se vratio i bio jedan od najboljih u Vašingtonu

Vidjeli smo sudar Tristana Vukčevića i Denija Avdije u NBA prethodne večeri.

Izvor: Greg Fiume / Getty images / Profimedia

Tristan Vukčević se poslije kratke pauze vratio na teren i sada je u porazu Vašingtona od Portlanda 123:88 uspio da ubaci 10 poena i da ima 2 skoka. Ubacio je dvije od tri trojke, sva četiri slobodna bacanja i za 16 minuta na terenu ostavio je odličan utisak.

Sa druge strane je Deni Avdija bio fantastičan sa 20 poena za 28 minuta uz 7 skokova i 5 asistencija. Ipak najzaslužniji za pobjedu bio je Tumani Kamara sa 23 poena i 7 skokova, dok je Skut Henderson imao 21 poen, 7 asistencija i 3 skoka. Kod Vašingtona od Vukčevića bolji su bili samo Vil rajli sa 15 poena, kao i Karlton Karingtons a 11.

Dok su Vizardsi jedan od najgorih timova lige Portland je na tačno 50 odsto uspješnosti ui trenutno je deveti i igraće u plejinu. Pogledajte jednu od trojki Tristana Vukčevića na ovom meču:

Bub Carrington steals the ball and Tristan Vukcevic hits the fastbreak 3-pointer to tie the game



Blazers timeoutpic.twitter.com/KkPdgIrbmf — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA)March 29, 2026

