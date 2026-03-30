Nikola Topić se vraća u tim Oklahome

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Srpski plejmejker Nikola Topić vraća se u Oklahoma Siti Tandere poslije fantastičnih partija u Razvojnoj ligi.

nikola topic se vraca u prvi tim oklahome Izvor: William Purnell / Getty images / Profimedia

Srpski plejmejker Nikola Topić vraća se u nakon nekoliko odigranih vrhunskih partija u Razvojnoj ligi. Mladi as je ubrzo nakon bolesti uspio da se vrati u formu i nametne treneru Marku Dagnoltu.

Topić je prosječno bilježio 18,4 poena uz 55,2% šuta (46,5% za tri poena), uz 3,2 skoka, 7,8 asistencija i 1,3 ukradene lopte po utakmici u Dži ligi ove sezone, što je natjeralo Oklahomu da ga vrati u prvi tim.

Topić je prije nekoliko dana zabilježio prvi dabl-dabl od dolaska u Sjedinjenje Američke Države. Bivši igrač Crvene zvezde je briljirao protiv razvojnog tima Minesote, pa je meč završio sa 20 poena i 10 asistencija. Upravo ova partija je bila dovoljna za kartu za povratak u najjaču ligu.

Podsjetimo, Topić je proveo cijelu prošlu sezonu van parketa zbog teške povrede, da bi se ove suočio sa još ozbiljnijom situacijom. On se uspješno izborio sa rakom testisa i mimo svih očekivanja jako brzo vratio u formu. Očigledno je koliko mu je nedostajala košarka, pa svaki minut na terenu koristi za novo dokazivanje.

Izvor: Društvene mreže
