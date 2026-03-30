Nikola Topić se vraća u tim Oklahome

Izvor: William Purnell / Getty images / Profimedia

Srpski plejmejker Nikola Topić vraća se u nakon nekoliko odigranih vrhunskih partija u Razvojnoj ligi. Mladi as je ubrzo nakon bolesti uspio da se vrati u formu i nametne treneru Marku Dagnoltu.

Topić je prosječno bilježio 18,4 poena uz 55,2% šuta (46,5% za tri poena), uz 3,2 skoka, 7,8 asistencija i 1,3 ukradene lopte po utakmici u Dži ligi ove sezone, što je natjeralo Oklahomu da ga vrati u prvi tim.

The Oklahoma City Thunder have recalled guard Nikola Topić from the Oklahoma City Blue, per @AndrewKSchlecht.



Topić has averaged 18.4 points on 55.2% shooting (46.5% from three), along with 3.2 rebounds, 7.8 assists, and 1.3 steals per game in the G-League this season.

Topić je prije nekoliko dana zabilježio prvi dabl-dabl od dolaska u Sjedinjenje Američke Države. Bivši igrač Crvene zvezde je briljirao protiv razvojnog tima Minesote, pa je meč završio sa 20 poena i 10 asistencija. Upravo ova partija je bila dovoljna za kartu za povratak u najjaču ligu.

Podsjetimo, Topić je proveo cijelu prošlu sezonu van parketa zbog teške povrede, da bi se ove suočio sa još ozbiljnijom situacijom. On se uspješno izborio sa rakom testisa i mimo svih očekivanja jako brzo vratio u formu. Očigledno je koliko mu je nedostajala košarka, pa svaki minut na terenu koristi za novo dokazivanje.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:28 Nikola Topić Izvor: Društvene mreže Izvor: Društvene mreže

(MONDO)