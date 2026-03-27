Nikola Topić upisao prvi dabl-dabl od dolaska u Ameriku

Mladi srpski plejmejker Nikola Topić odigrao je još jedan sjajan meč.

Mladi srpski košarkaš Nikola Topić je u porazu razvojnog tima Oklahome zabilježio prvi dabl-dabl od dolaska u Sjedinjenje Američke Države. Bivši igrač Crvene zvezde bio je ubjedljiv protiv razvojnog tima Minesote (133:106), pa je meč završio sa 20 poena i 10 asistencija.

Poznato je da su asistencija i razigravanje ekipe zaštitni znak Nikole Topića, a to je još jednom pokazao. Srpski organizator igre je samo jednom dosad postigao 10 asistencija i to u ljetnjoj ligi protiv Indijane. Sad je to ponovo uradio, ovog puta u Dži ligi. Topić je na terenu proveo 34 minuta, za to vrijeme je postigao 20 poena, 10 asistencija i tri skoka, ali imao je i tri izgubljene i dvije ukradene lopte.

Kad je u pitanju šut iz igre, Topić je pogađao 59 posto. Preciznije, za dva poena je ubacio 10 puta iz 14 pokušaja, dok za tri poena nije imao sreće i sva tri puta je promašio. Još jednom sjanjnom utakmicom u nizu sprski košarkaš je nastavio da se preporučuju NBA ligi, pošto trenutno bilježi 19,2 poena, 3,5 skokova, 7,4 asistencija, a ima zapažen učinak i u ukradenim loptama - 1,5 po susretu.

Za 11 odigranih mečeva u Dži ligi, ovo je Topićev prvi put ostvario dabl-dabl.

Topić je od starta dobio priliku da se nađe na terenu i start njegovog tima bio je jako dobar sve do posljednjih dva minuta prve dionice. Tad je domaćin vezao seriju 7:0 i preokrenuo na 30:29. Čini se da novi ritam nije prijao Oklahomi, a poslije serije od pet trojki i niza 23:2 gosti su bili postpuno slomljeni (53:37). Domaćin je napravio razliku sredinom druge dionice i s uspjehom je održao do kraja meča.

Bolji od našeg Nikole bio je Derik Vajthed koji je za 36 minuta ubacio 23 poena, imao je i pet skokova i svi su bili u odbrani, a zabilježio je i dvije asistencije i tri blokade. Brus Tompson je takođe postigao 20 poena, a imao je i tri asistencije i jedan skok. Na drugoj strani Minesota je imala čak sedmoricu igrača koji su susret završili dvocifrenim učinkom.

Zajon Pulin je za 34 minuta ubacio 35 poena i podijelio sedam asistencija. Enrike Rumen je meč završio sa 24 poena i devet skokova, a Džejlen Kračer sa 15 poena, šest skokova i devet asistencija.

