logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikola Topić razbija u rivale u SAD: Ponovo je odveo Oklahomu do pobjede

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Talentovani Nikola topić bio najbolji akter meča u kojem je razvojni tim Oklahome pobijedio ekipu Memfisa.

Odlične partije Nikole Topića Izvor: William Purnell / Getty images / Profimedia

Nikola Topić imao je priliku da ove sezone zaigra u NBA, ali mnogo više vremena provodi u Razvojnoj ligi jer je odluka Oklahome da mu kroz mečeve u tom takmičenju podižu formu. Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde u potpunosti opravdava povjerenje koje mu se ukaže kada god kroči na parket, a svaki meč doživljava kao priliku da se nametne Oklahomi.

U roku od samo 24 časa, ekipa Oklahoma siti Blu odigrala je dva meča protiv razvojnog tima Memfisa. Nakon što su prvi meč izgubili (115:108), košarkaši Oklahominog razvojnog tima servirali su osvetu istom rivalu (125:115). Nikola Topić je na tom meču bio fantastičan!

Topić je odigrao 30 minuta na ovom meču, a zabilježio je 21 poen, devet asistencija, četiri skoka i četiri ukradene lopte. Srpski košarkaš imao je i veoma dobre procente šuta, pošto je iz igre pogodio osam puta iz 11 pokušaja, a sa linije za slobodna bacanja bio je precizan sva tri puta.

Tokom prve sezone u kojoj igra košarku u SAD, jer je cijelu prethodnu takmičarsku godinu propustio zbog povrede koljena, Nikola Topić igra i za Oklahomu i za njihov razvojni tim. Na deset mečeva u Razvojnoj ligi najtalentovaniji srpski košarkaš igra gotovo 27 i po minuta po meču, a bilježi 18,4 poena, sedam asistencija, 3,5 skokova i 1,4 ukradenu loptu. Topić je ove sezone odigrao pet utakmica za Oklahomu u NBA ligi, uz 10 i po minuta po meču, 3,2 poena, dvije asistencije i 1,6 skokova.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC