Nikola Topić razbija u rivale u SAD: Ponovo je odveo Oklahomu do pobjede

Talentovani Nikola topić bio najbolji akter meča u kojem je razvojni tim Oklahome pobijedio ekipu Memfisa.

Izvor: William Purnell / Getty images / Profimedia

Nikola Topić imao je priliku da ove sezone zaigra u NBA, ali mnogo više vremena provodi u Razvojnoj ligi jer je odluka Oklahome da mu kroz mečeve u tom takmičenju podižu formu. Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde u potpunosti opravdava povjerenje koje mu se ukaže kada god kroči na parket, a svaki meč doživljava kao priliku da se nametne Oklahomi.

U roku od samo 24 časa, ekipa Oklahoma siti Blu odigrala je dva meča protiv razvojnog tima Memfisa. Nakon što su prvi meč izgubili (115:108), košarkaši Oklahominog razvojnog tima servirali su osvetu istom rivalu (125:115). Nikola Topić je na tom meču bio fantastičan!

Topić je odigrao 30 minuta na ovom meču, a zabilježio je 21 poen, devet asistencija, četiri skoka i četiri ukradene lopte. Srpski košarkaš imao je i veoma dobre procente šuta, pošto je iz igre pogodio osam puta iz 11 pokušaja, a sa linije za slobodna bacanja bio je precizan sva tri puta.

Tokom prve sezone u kojoj igra košarku u SAD, jer je cijelu prethodnu takmičarsku godinu propustio zbog povrede koljena, Nikola Topić igra i za Oklahomu i za njihov razvojni tim. Na deset mečeva u Razvojnoj ligi najtalentovaniji srpski košarkaš igra gotovo 27 i po minuta po meču, a bilježi 18,4 poena, sedam asistencija, 3,5 skokova i 1,4 ukradenu loptu. Topić je ove sezone odigrao pet utakmica za Oklahomu u NBA ligi, uz 10 i po minuta po meču, 3,2 poena, dvije asistencije i 1,6 skokova.

