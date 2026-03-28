Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

"Da li ste ikada vidjeli Željka da krivi svoje igrače?": Turčin zbog "bejbi Jokića" udario na čuvenog NBA trenera

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Turski analitičar je pričao o velikim problemima u Hjustonu, pa je napravio poređenje između Željka Obradovića i Imea Udoke.

Turski analitičar o Hjustonu i Alperenu Šengunu Izvor: MN Press/ ERIK S. LESSER/EPA

Problemi u ekipi Hjustona su vidljivi i golim okom. Postoje nesuglasice između dvojice glavnih igrača tima - Alperena Šenguna i Kevina Durenta. U tome ne pomaže ni trener Ime Udoka svojim izjavama i ponašanjem. O svemu tome je pričao turski NBA analitičar Kan Kural koji je pokušao da objasni šta se sve dešava u timu. Spomenuo je i Željka Obradovića.

"Pričamo o Šengunu sve vrijeme. Ne mogu nikako da razumijem zašto ga koristi kao nekoga ko završava napade umjesto nekoga ko ih organizuje, to traje već dugo vremena. Našli su pravu formulu u njegovoj drugoj sezoni, onda su ga sklonili iz glavnih akcija. Najveći problem Hjustona je Amen Tompson, ne koristi se na pravi način i to pokazuje koliko stvari ne valjaju u timu", počeo je Kural.

Zatim je spomenuo jednog od najboljih poentera u istoriji košarke i suptilno kritikovao trenera Udoku.

"Durent je drugi po minutaži u cijeloj NBA ligi, ako čovjeka od 38 godina koristiš na taj način, tjeraš ga da prenosi loptu, da bude pod pritiskom, normalno da će da gubi lopte, da mu nedostaje energija u završnici, tako upadaš u dodatne probleme."

"Udoka? Jeste vidjeli Željka da to radi?"

Na samom kraju je napravio poređenje između Željka Obradovića i Udoke i uporedio njihove trenerske metode.

"Negativna energija Udoke je u potpunosti slomila tim. Ne možete da prenosite toliko negativne energije. Ima tih trenera koji su strogi, ali je on mnogo daleko od svega toga. Nije nikakav problem da budeš strog, ima to i prednosti i mane. Vrhunac takvog trenerskog stila je Željko Obradović. Da li ste Obradovića vidjeli jednom da je krivio svoje igrače? Jednom? To je pravi problem. Pogledajte šta je Udoka rekao poslije meča sa Minesotom, ljudi se pitaju šta je onda tu njegov posao kada kaže da tim nije bio spreman. Ko treba da ti sprema tim onda? Ono što me dodatno brine jeste odbrana u tranziciji, tako lako gube igrače i puštaju lagane poene", zaključio je Kan Kural.

Hjuston će, ako ne bude nekih velikih šokova, biti među šest ekipa i proći direktno u plej-of NBA lige. Trenutno je na skoru 44-29, a ispred su Minesota (45-28) i Denver (47-28). Ostaje da se vidi samo sa koje pozicije će to biti i ko bi mogao da im bude rival. Da se sezona završava danas igrali bi protiv Lejkersa.

