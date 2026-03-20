"Bejbi Jokić" i Durent se ne podnose: Isplivali snimci, dva NBA superstara u klinču

Kevin Durent i Alperen Šengun izgleda ne podnose jedan drugog što može da se vidi i po njihovim reakcijama na utakmicama.

Izvor: Emilee Chinn / Getty images / Profimedia

Hjuston je tražio još jednog superstara da ga upari sa Alperenom Šengunom i da zajedno napadnu NBA titulu. Našli su ga u liku i djelu Kevina Durenta, ali stvari ne funkcionišu dobro. Prema svemu viđenom djeluje da se njih dvojica ne podnose i da ne postoji hemija između dvije glavne zvijezde tima.

Sve češće se pojavljuju snimci sa mečeva na kojima se vide situacije koje su, blago rečeno neprijatne. Tako je bilo i na meču protiv Lejkersa koji su Roketsi izgubili (124:116). Dominirali su Luka Dončić (40, 10as, 9sk) i Lebron Džejms (30, 5sk, 2as), dok je u poraženom timu Šengun bio najbolji (27, 10as, 4sk), Durent je bio treći na listi strijelaca (18, 6sk, 4as).

U jednom momentu meča, dok je Dončić izvodio slobodna bacanja u trećoj četvrtini je Turčin prišao Durentu i objašnjavao mu nešto. Kada se turski košarkaš okrenuo i otišao, Amerikanac je počeo nervozno da odmahuje glavom, pa je podigao prst i stavio ga na čelo i okrenuo se ka klupi, kao da je bio iznenađen što mu saigrač daje savjete.

Kevin Durant HATES Sengunpic.twitter.com/ufLuWGW6gN — BrickCenter (@BrickCenter_)March 20, 2026

Nije prvi put

Nije prvi put da postoje nesuglasice između njih dvojice. Slična situacija dogodila se na utakmici između Hjustona i Detroita koju su izgubili u posljednjim sekundama. Pri rezultatu 113:111 za Pistonse je "Bejbi Jokić" uzeo loptu, krenuo da završi napad preko trojice igrača, izblokiran je i izgubio je loptu.

Slično je bilo i na dvije utakmice protiv Denvera koje su riješene u triler završnici i na obje je Šengun uzeo posljednji šut i promašio. Isto se dogodilo i na meču protiv Pelikansa i na svim tim mečevima je Durent imao nervoznu reakciju, na jednoj od njih je moglo sa usana da se pročita da "treba on da ima posljednji šut"...

Nedavno je Durent bio i u centru skandala pošto se spekulisalo da ima lažni nalog na društvenim mrežama sa kog proziva, vrijeđa i napada bivše i sadašnje saigrače. On je sve to demantovao, mada navijači mahom ne vjeruju u to.

