logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Bejbi Jokić" i Durent se ne podnose: Isplivali snimci, dva NBA superstara u klinču

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Kevin Durent i Alperen Šengun izgleda ne podnose jedan drugog što može da se vidi i po njihovim reakcijama na utakmicama.

Alperen Šengun i Kevin Durent se ne podnose

Hjuston je tražio još jednog superstara da ga upari sa Alperenom Šengunom i da zajedno napadnu NBA titulu. Našli su ga u liku i djelu Kevina Durenta, ali stvari ne funkcionišu dobro. Prema svemu viđenom djeluje da se njih dvojica ne podnose i da ne postoji hemija između dvije glavne zvijezde tima.

Sve češće se pojavljuju snimci sa mečeva na kojima se vide situacije koje su, blago rečeno neprijatne. Tako je bilo i na meču protiv Lejkersa koji su Roketsi izgubili (124:116). Dominirali su Luka Dončić (40, 10as, 9sk) i Lebron Džejms (30, 5sk, 2as), dok je u poraženom timu Šengun bio najbolji (27, 10as, 4sk), Durent je bio treći na listi strijelaca (18, 6sk, 4as).

U jednom momentu meča, dok je Dončić izvodio slobodna bacanja u trećoj četvrtini je Turčin prišao Durentu i objašnjavao mu nešto. Kada se turski košarkaš okrenuo i otišao, Amerikanac je počeo nervozno da odmahuje glavom, pa je podigao prst i stavio ga na čelo i okrenuo se ka klupi, kao da je bio iznenađen što mu saigrač daje savjete.

Nije prvi put

Nije prvi put da postoje nesuglasice između njih dvojice. Slična situacija dogodila se na utakmici između Hjustona i Detroita koju su izgubili u posljednjim sekundama. Pri rezultatu 113:111 za Pistonse je "Bejbi Jokić" uzeo loptu, krenuo da završi napad preko trojice igrača, izblokiran je i izgubio je loptu.

Slično je bilo i na dvije utakmice protiv Denvera koje su riješene u triler završnici i na obje je Šengun uzeo posljednji šut i promašio. Isto se dogodilo i na meču protiv Pelikansa i na svim tim mečevima je Durent imao nervoznu reakciju, na jednoj od njih je moglo sa usana da se pročita da "treba on da ima posljednji šut"...

Nedavno je Durent bio i u centru skandala pošto se spekulisalo da ima lažni nalog na društvenim mrežama sa kog proziva, vrijeđa i napada bivše i sadašnje saigrače. On je sve to demantovao, mada navijači mahom ne vjeruju u to.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Tagovi

Alperen Šengun Kevin Durent košarka NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC