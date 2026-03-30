Nikola Jokić se revanširao Golden Stejtu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Nakon poraza od Golden Stejta od prije mesec dana sada je Denver uz fantastičnog Nikolu Jokića uspio da pobijedi.

Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia

Nakon što je nedavno desetkovani Golden Stejt uspio da iznenadi Denver i da ga pobijedi sada to nije bilo moguće. Nagetsi su savladali Voriorse 116:93 uz nevjerovatnu partiju Nikole Jokića.

Srpski centar je na ovom meču upisao 25 poena, 15 skokova i 8 asistencija i bio je apsolutno klučna figura svog tima. Pomogao mu je Džamal Marej sa 20 poena, 7 asistencija i 6 skokova, a istakli su se i veterani Tim Hardavej sa 16 i Brus Braun sa 15 poena.

Golden Stejt je opet bio desetkovan pa nisu igrali Stef Kari. Džimi Batler, Al Horford i još nekoliko košarkaša, a Branin Podzijemski i Kristaps Porzingis su upisali po 23 poena, dok je Geri Pejton imao 16, a Drejmond Grin 13.

Ovo je bila šesta pobjeda Denvera zaredom i sa njom je tim ostao na četvrtom mjestu sa ciljem da do kraja sezone stigne trećeplasirane Lejkerse koji dominiraju sa Lukom Dončićem na čelu. Voriorsi ovim porazom ostaju na desetom mmestu i na ivici plej-ina.

