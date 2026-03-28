Nikola Jokić sravnio Jutu tripl-dablom

Nikola Jokić je donio novu pobjedu Denveru, sada protiv Juta Džeza.

Nestvaran preokret napravili su Denver Nagetsi nakon što im je Juta ubacila 43 poena u trećoj četvrtini i uspjeli su da pobijede tim Džeza 135:129 na kraju. Najzaslužniji za tu pobjedu sa novim tripl-dablom bio je Nikola Jokić. Nestvarnu partiju imao je protiv Džezera Somborac sa 33 poena, 15 skokova i 12 asistencija.

Radio je šta je htio, ništa mu nisu mogli centri rivala, a pratio ga je sa 31 poenom, 14 asistencija i 6 skokova Džamal Marej. Dodao je 21 poena Hardavej, dok je Gordon imao 17 uz 7 skokova.

Kod Jute Kajl Filipovski je imao 25 poena, 8 skokova i 5 asistencija, Kejleb Vilijams 24 poena, a Čendler i Končar po 16 poiena uz 15 poena rukija Ejsa Bejlija.

Juti odlično ide sa planom da "tankuju" pa su tako pretposljednji na Zapadu, dok je Denver sa pet pobjeda zaredom došao do četvrtog mjesta i juri Lejkerse na trećem mjestu. Oklahoma i San Antonio su previše iznad i boriće se za prvo mjesto.