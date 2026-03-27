Nikad jača kampanja da Nikola Jokić ne bude MVP: Najveći "projekat" NBA lige mora da dobije nagradu

Dobro se sjećamo kampanje da Džoel Embid bude MVP umjesto Nikole Jokića, ali sada su u NBA ligi otišli korak dalje. Sve se radi samo da Viktor Vembanjama osvoji nagradu.

Vrlo malo ostalo je do kraja regularnog dijela sezone NBA lige (timovi uglavnom imaju manje od još 10 utakmica) poslije čega će biti "zaključano" i glasanje o ovogodišnjim nagradama. Oko one najvažnije - MVP nagrade za najkorisnijeg igrača - i dalje traje najveća neizvjesnost pošto je više kandidata u igri.

I ne samo to, svi glavni kandidati su na korak i od diskvalifikacije iz trke za MVP nagradu, pošto im malo fali da ne ispune uslov o obaveznih 65 utakmica u sezoni. To bi na kraju moglo čak da bude i presudno.

Viktor Vembanjama prvi favorit

U posljednjem izvještaju NBA lige objavljenom na zvaničnom sajtu, došlo je do preokreta u MVP trci i sada je glavni favorit Viktor Vembanjama iz redova San Antonija. Iako igra odličnu sezonu, kao ustalom i uopšte njegov San Antonio, za sada ga uglavnom nisu vidjeli kao prvog pika.

Vembi kaže - ja sam MVP! "Razmišljao sam o tome, trenutno je debata i tako i treba da bude. Međutim, smatram da bi ja trebalo da vodim u toj trci. Pokušaću da uradim sve da na kraju sezone ne bude nikakva debata oko toga", rekao je nedavno Francuz.

"Viktor Vembanjama se za veoma kratko vrijeme pretvara u defanzivca koji piše istoriju", piše na sajtu NBA lige, nakon što je Vembi skočio sa trećeg mjesta na prvo: "Obično je to negdje najteži dio igre koji mladi igrači treba da savladaju. Vembanjama je drugačiji jer je u ligu ušao sa dobrim defanzivnim instinktima i uz svoju zavidnu visinu već u trećoj sezoni pravi ogroman uticaj na tom polju".

"U posljednje tri utakmice ima 17 blokada i ove sezone u prosjeku bilježi gotovo isto blokada po meču kao što Juta (3,8), Denver (3,9) i Milvoki (3,9) imaju timski. Na kraju, Vembanjama sve to postiže uprkos tome što u prosjeku igra manje od 30 minuta po utakmici. Njegova statistika bi bila još impresivnija sa većom minutažom", dodaje se.

Ove sezone Vembanjama ima prosjek od 24,2 poena, 11,2 skokova i 3,1 blokade po meču. Na drugo mjesto MVP trke pao je Šej Gildžes-Aleksander koji ima prosjek od 31,5 poena, 4,4 skokova i 6,6 asistencija.

Šta je sa Jokićem?

Iako trostruki MVP ima tripl-dabl brojke ove sezone, ne vide ga u NBA ligi kao favorita za laskavu nagradu. Iako se pomjerio sa četvrtog na trećeg mjesto (četvrti je sad Luka Dončić), ne daju mu se velike šanse da opet dobije priznanje iako bilježi 27,8 poena, 12,8 skokova i 10,8 asistencija.

"Nakon rijetkog i kratkog 'zimskog sna' poslije odsustva zbog povrede, Nikola Jokić se vratio tempu koji samo on može da drži (u smislu da je svako veče prijetnja za tripl-dabl). Posljednje tri utakmice posebno su bile klasični, mada tipični Jokić - tripl-dabl sa po 23 poena u sve tri, a u najskorijoj je bio nadomak učinka 20-20-20. On je jedan od samo trojice igrača koji su ostvarili takvu statistiku", navodi se i dodaje da u posljednje dvije utakmice ima 36 asistencija i tri izgubljene lopte.

"Sve u svemu, Jokić je na putu da postane prvi igrač koji će u istoj sezoni predvoditi ligu i u skokovima i u asistencijama, uz plasman među prvih šest ili sedam po broju poena", zaključak je NBA lige.

NBA liga hoće Vembanjamu

Čini se da je već nekoliko godina u padu popularnost NBA lige i da su joj potrebna nova lica, pa otud i ne čudi da se u prvi plan gura Viktor Vembanjama. Iako igra vrhunsku sezonu, ne može da se kaže da je to u rangu tripl-dablova Nikole Jokića koji sam "čupa" Denver.

Nema sumnje da bi Vembanjama u narednim sezonama trebalo da bude naslovno lice NBA lige, ali možda se požurilo, bar dok i drugi briljiraju, a nije ih malo.

