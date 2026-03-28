Nemoguć šut Nikole Jokića: Pogodio trojku kakvu samo on može

Nevjerovatno je šta sve može da pogodi Nikola Jokić sa lakoćom.

Stvarno je svašta znao da pogodi Nikola Jokić tokom ove sezone, ali njegov šut sa kraja treće četvrtine na meču sa Jutom je zaista za pamćenje. Upravo je ovaj potez preokrenuo meč i vratio Denver u igru.

Na pet sekundi do kraja četvrtine Džamal Marej je počeo da prevodi loptu, ali je onda vidio Nikolu na polovini terena. Odlučio je da mu doda, a on je uz samo jedan dribling stao, namjestio se na šut i šutnuo trojku sa gotovo pola terena.

Djelovalo je da nema ništa od pogotka kada je lopta pogodila prvi obruč, pa onda plesala po njemu, ali poslije udarca od table uspjela je da završi u košu i Jokić je postigao trojku koja je Denver vratila na jednocifreni minus. Pogledajte:

JOKIĆ LOGO HEAVE AT THE 3Q BUZZER ‼️



March 28, 2026

Kako je Jokić igrao?

Jokić je donio pobjedu 135:129 svom timu. Na ovom meču je ubacio novi tripl-dabl i na kraju je imao 33 poena, 15 skokova i 12 asistencija. Ipak nikoga ovakav potez nije iznenadio, jedan navijač je na tviteru dobro opisao situaciju.

"Vjerovatno stoti put da je to uradio u karijeri", napisao je.