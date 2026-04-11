Sjajna partija Nikole Topića protiv Denvera: Zamijenio Šeja i pokazao klasu

Srpski košarkaš Nikola Topić oduševio je partijom protiv Denver Nagetsa i odmijenio prvu zvijezdu tima Šeja Gildžusa-Aleksandera.

Denver Nagetsi i Oklahoma Siti Tanderi su odigrali jedan od najčudnijih mečeva u NBA ligi, a svoju priliku je iskoristio srpski plejmejker Nikola Topić. Timovi su odmorili kompletne prve postave, pa smo ostali uskraćeni za okršaj MVP kandidata Nikole Jokića i Šeja Gildžusa-Aleksandera.

Aktuelni šampion jeste poražen na gostovanju u Bol areni sa 127:107, ali su dobili mnogo više. Uskočio je Topić u patike najvažnijeg igrača na terenu i postigao učinak od 14 poena (4/9 za dva, 2/3 za tri), dva skoka, 11 asistencija i četiri ukradene lopte. Pošto je preuzeo odgovornost i imao najveći uticaj na igru, imao je i osam izgubljenih lopti.

Srpski plej je odigrao prefektno prvo poluvrijeme, već je bio dvocifren, ali jednostavno je Denver imao mnogo jaču klupu, pa su Tanderi na kraju ubjedljivo poraženi.

Nikola Topic tonight



14 PTS (career high)

6-12 FG (career high)

2-3 3PT (career high)

11 AST (career high)

4 STL (career high)

38 MIN (career high)pic.twitter.com/o1HhN1cMR6 — Brandon Rahbar (@BrandonRahbar)April 11, 2026

Nikola Jokić je sve propratio pored terena dok je nosio ljubičasto odijelo i vjerovatno mu nikada nije bilo draže što je propustio jednu utakmicu. Gledao je kako njegov sunarodnik koji će biti glavna uzdanica reprezentacije u narednim godinama koristi svoju šansu.

Kod Denvera su najbolji bili Jonas Valančijunas sa 23 poena i 17 skokova, Stroter sa 22, Rodi sa 21, Hardavej i Piket sa po 13.

Kod Tandera je prednjačio Karlson sa 23 poena, 12 skokova i pet asistencija, Džered Mekejn sa 15, Kenrič Vilijams sa 15 poena i 12 skokova, Bruks Barnhajzer je imao 14 poena i devet skokova.

Svi rezultati:

Atlanta - Klivlend 124:102

Šarlot - Detroit 100:118

Vašington - Majami 117:140

Boston - Nju Orleans 144:118

Indijana - Filadelfija 94:105

Njujork - Toronto 112:95

Čikago - Orlando 103:127

Milvoki - Bruklin 125:108

San Antonio - Dalas 139:120

Denver - Oklahoma 127:107

Hjuston - Minesota 132:136

Juta - Memfis 147:101

Portland - LA Klipers 116:97

Sakramento - Golden Stejt 124:118

LA Lejkers - Finiks 101:73