logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ne žele da mu daju četvrti MVP": NBA zvijezda tvrdi da liga kuje zavjeru protiv Jokića

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Čini se da Nikola Jokić neće osvojiti MVP nagradu po četvrti put. Nekim od NBA igrača nije pravo i ne strahuju da to javno kažu

Nikola Jokić neće biti MVP NBA lige

Srpski košarkaš Nikola Jokić igra još nevjerovatnu sezonu u najjačoj ligi na svijetu. Međutim, statistika nije dovoljno mjerilo da bi neko bio proglašen za najboljeg košarkaša lige, a sličnog vjerovanja je i Bobi Portis, košarkaš Milvokija.

Kako stvari stoje, drugu godinu zaredom će Šej Gildžes Aleksander biti MVP lige. Iako Jokić bilježi tripl-dabl po utakmici, iako je Luka Dončić najbolji poenter, nagrada Kanađaninu ide u ruke. Trka je gotovo završena, iako neki igrači smatraju da je reprezentativac Srbije oštećen.

"Ovo djeluje kao neka vrsta zavjere protiv Jokića. Ne žele da glasaju za njega jer već ima tri MVP nagrade i očigledno niko ne želi da mu dodijeli četvrtu", rekao je jedan od najboljih igrača Milvokija.

"Nikola Jokić je bez ikakve dileme zaslužio MVP priznanje", poručio je Portis.

Nikola Jokić bilježi 27,7 poena po meču, 12,9 skokova i 10,7 asistencija. Na drugoj strani Šej ubacuje 31,1 poen po susretu, ima i 4,3 uhvaćenih lopti i 6,6 podijeljenih. Ujedno, nepravedno bi bilo da Dončić koji je najbolji poenter ostane bez priznanja, zbog meča manje od propisanog. Slovenac bilježi bolju statistiku od Kanađanina i ubacuje 33,5 poena, ima i 7,7 skokova i 8,3 podijeljenih lopti.

Tagovi

Nikola Jokić mvp NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC