"Ne sviđa mi se ta odluka Denvera": Jokić postavio jedno pitanje novinaru pred početak plej-ofa

Nikola Jokić je pred početak plej-of serije sa Minesotom pričao o predstojećim duelima, igri rivala, očekivanjima, planovima...

Nikola Jokić spreman je za početak plej-ofa NBA lige. Denver na startu doigravanja igra seriju protiv Minesote i jasno je od koga će sve da zavisi na terenu.

"Mislim da će svako da čuva svakoga, da će tako da bude na obje strane. Neće to biti jedan na jedan, biće različite odbrane na obe strane terena. Pričao sam sa pomoćnim trenerom Minesote Majkom Norijem, rekao mi je da ne može više da gleda mene i moje snimke. Igrali smo 40 mečeva u posljednje tri godine, sve je u redu", nasmijao se Jokić.

Naglasio je da je veoma važan igrač u rotaciji Nagetsa Eron Gordon i da je važno da bude zdrav i spreman.

"Gordon nam pomaže na obje strane terena, jedna je od pet najboljih defanzivaca u ligi. Odličan je u napadu, zna naš sistem, nalazi se uvijek na pravom mjestu, zna da šutira i dosta nam je bitan."

"Ne sviđa mi se to"

Nikola Jokic doesn’t like the hot Nuggets resting “To be honest, I don't like it. I just want to play.”pic.twitter.com/dKYsojyjNP — Jake Shapiro (@Shapalicious)April 15, 2026

Denver je u završnici sezone odlučio da odmori one najbolje igrače pa su tako meč sa Oklahomom propustili svi starteri, uključujući i Jokića, dok je protiv Sparsa jedino Nikola bio na parketu.

"Iskreno to mi se ne sviđa, samo hoću da igram. Nikada nisam imao šest slobodnih dana. Može to da pomogne onima koji su se mučili sa povredama. Mene da pitate, ja bih stalno igrao."

Upitan je da prokomentariše i važnost Tima Hardaveja juniora u igri Nagetsa.

"Svi su važni u plej-ofu. Da biste osvojili titulu potreban je cijeli tim i da igrači iskoče u pravim momentima. Ako nije tvoja noć, u redu je, brzo stiže nova utakmica. Potrebni su nam svi u našem sastavu."

Hoćeš da ti dam plan igre?

Priznao je Nikola i da je pratio mečeve plej-auta u NBA ligi i gledao pobjede Portlanda i Šarlota.

"Gledao sam dvije utakmice juče, bilo je zanimljivo, promjene u vođstvu, treneri kako su crtali akcije poslije tajm-auta, igrači su pogađali teške šuteve. Ovo je to vreme godine, fizikalnost je važna, ali mislim da igrači znaju kako da igraju agresivno."

Jedan od novinara upitao je Nikolu i kakav je plan za defanzivu Nagetsa protiv Minesote.

"Hoćeš da ti dam naš plan igre, da Majka Nori ne mora da radi svoj posao? Da ih tjeramo da promašuju i da hvatamo skokove", nasmijao se Nikola.

Nikola Jokic tells me “For winning a championship, you need a team, and you need the guys to step up in the right moment.”pic.twitter.com/HQ5dIPaHDy — Jake Shapiro (@Shapalicious)April 15, 2026

Nije htio da se vraća na prošlu sezonu i turbulentan period kada je došlo do promjene trenera, smjene Majkla Melouna, dolaska Dejvida Adelmana...

"To je bilo prošle godine, ne razmišljam o tome. Uradili smo dobar posao u regularnom dijelu sezone, nadam se da možemo da uradimo nešto u plej-ofu. Radili smo zajedno u Ljetnoj ligi, tjerao me je da trčim, nije mi davao loptu, nije mi vjerovao. Sad uzima sve zasluge za moj uspjeh. Šalim se naravno, Majka je zabavan tip, duhovit je, lijepo je biti sa njim. Sa Timom Konelijem se čujem povremeno, vide ga ljudi kao generalnog menadžera, ali je dobar čovjek. Volio bih da ga ne gledaju kao generalnog menadžera", zaključio je Jokić.

