"Boga ću da pozovem i pitam za par usluga": NBA as otkrio kako planira da zaustavi Jokića u plej-ofu

Dragan Šutvić
Džulijus Rendl progovorio je o Nikoli Jokiću i o predstojećem duelu Denvera i Minesote i načinu na koji treba da ga čuva.

Džulijus Rendl o Nikoli Jokiću Izvor: Imagn Images / Sipa USA / Profimedia

Nikola Jokić uveo je Denver u plej-of i na startu doigravanja ima težak zadatak, da se bori sa Minesotom. Najbolji košarkaš na planeti je sa razlogom dominantan već godinama u NBA ligi i svjesni su toga i oni koji treba da ga čuvaju u redovima "vukova". Jedan od tih je Džulijus Rendl.

Pred početak serije je košarkaš Minesote dobio pitanje od novinara na koje je imao veoma zanimljiv odgovor. Pitali su ga kako planira da čuva Nikolu i da se bori sa njim.

"Boga ću vjerovatno morati da pozovem i da popričam sa njim malo, da ga pitam za nekoliko usluga. Biće sigurno teška borba. Nikola je fantastičan igrač. Biće borba, ali smo spremni. Spremni smo za to", poručio je Rendl.

Jokić ima tripl-dabl sezonu i prosjek od 27,7 poena, 12,9 skokova i 10,7 asistencija. Sa druge strane Rendl je takođe veoma važan šraf u svom timu i ima odličnu sezonu (21,1, 6,7sk i 5as po meču).

Nikola Jokić highlights protiv Portlanda
Izvor: Youtube/NBA

