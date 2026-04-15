Jokić i Miško Ražnatović sjedaju za pregovarački sto: Jedna ponuda je odbijena, Denver na potezu

Agent Nikole Jokića Miško Ražnatović otkrio je da li su razgovarali o novom ugovoru sa Denver Nagetsima.

Pred agentom Nikole Jokića Miodragom Miškom Ražnatovićem je veliki posao ovog ljeta. Njegov najznačajniji klijent ponovo cilja visoko sa Denver Nagetsima, a brojke su mu bolje nego ikada. Prema trenutnim prognozama, ostaće bez četvrte MVP titule, ali se očekuje da na kraju sezone bude nagrađen novim ugovorom.

Navikao je srpski as na nepravde, ali dobro je poznato da mu individualna priznanja ne znače previše. Ipak, Ražnatović se nada da bi njegova istorijska sezona mogla bude nagrađena još jednim prestižnim trofejem.

Na pitanje da li Jokić zaslužuje da bude MVP ove sezone, Ražnatović nema dilemu. Srpski as je predvodio Denver do niza od 10 pobjeda i usput zabilježio učinak kao niko u istoriji NBA lige.

"Da, moje mišljenje je da zaslužuje, takođe je zaslužio i nekoliko godina prije kada je Embid bio MVP, ali on nije tome previše pridavao važnosti. Nama je bilo važno kako je igrao i kako igra sada. Ako ste čitali vijesti, ovo je najbolja individualna statstika u nizu od 10 pobjeda, ta činjenica kaže sve", rekao je Ražnatović za "Front Office Sports News".

Nikolu jurnjava za individualnim priznanjima nikada nije zanimala, mađutim, ne bi imao ništa protiv da u trofejnu sobu doda još jedan MVP trofej.

"Niko neće reći da osvajanje MVP titule nije važno, naravno da je važno, volio bi da osvoji još jedno, dva ili tri priznanja, kao i svi mi. Ali, ako se ne desi, nije se desilo."

Novi ugovor u Nagetsima?

Jokićev agent je otkrio da li su razgovarali o produžetku ugovora sa Denver Nagetsima. Za pregovarački sto će sjesti tek po završetku sezone...

"Tokom sezone, fokus je samo na košarci, pobjeđivanju i nastojanju da se osvoji još jedna MVP titula. Svi razgovori oko ugovora biće obavljeni pozavršetku sezone. Praktično, nismo ni pričali o toj temi", jasan je Miško.

Zašto Jokić nije produžio ugovor?

Nikola Jokić odbio je najveći ugovor u NBA ligi vrijedan preko 200 miliona dolara za tri sezone prošlog ljeta, pa će pregovarati sa čelnicima na kraju ove sezone i imaće šansu da zaradi znatno veći novac. Naravno da motiv novca nije bio ključan kod ove odluke, ali Nikola nije želio da žuri jer mu aktuelni ugovor važi još dvije sezone.

Ponuda je glasila 212,5 miliona dolara za tri dodatne godine, a kako je odlučio da sačeka još godinu dana, ponuda će biti podebljana za oko 80 miliona dolara.

Sam Jokić je umirio navijače poslije ove odluke, želio bi da završi karijeru u Koloradu i ne postoji ni najmanja dilema da će uskoro potpisati novi ugovor.

"Ne razmišljam o tome. Mislim da ti ugovori i produženja dolaze kao nagrada. Nešto što je prirodno u sportu. Posebno u današnjoj NBA. Moj plan je da budem u Nagetsima zauvijek, tako da je to moj odgovor", rekao je najbolji košarkaš na planeti i najbolji igrač u istoriji franšize iz Kolorada.