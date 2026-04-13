Denver i Nikola Jokić saznali protivnike u plej-ofu u NBA lige

Zakazana je plej-of serija između Denvera i Minesote, a to je najlakši izazov za tim Nikole Jokića.

Nakon što su odigrani svi mečevi ligaškog dijela u NBA ligi, poznato je kako će izgledati borba za titulu. I dalje se ne znaju svi učesnici plej-ofa, jer tek treba da se odigraju plej-in turniri na Istoku i Zapadu, ali je poznato sa kojih će pozicija najboljih 12 timova krenuti u borbu za trofej.

Čekaju nas spektakularni okršaji, plej-of serije koje će privući mnogo pažnje, ali i neka sada već dobro poznata rivalstva. Recimo, Denver i Minesota su prethodnih godina vodili velike borbe u NBA ligi, a sada će se sastati već u prvoj rundi doigravanja za titulu.

Istočna konferencija

Plasman u doigravanje obezbijedili su Detroit, Boston, Njujork, Klivlend, Toronto i Atlanta, dok će se kroz plej-in za posljednja dva mjesta boriti Filadelfija, Orlando, Šarlot i Majami. Filadelfija i Orlando će igrati meč za sedmo mjesto, a poraženi tim će protiv pobjednika okršaja Šarlota i Majamija igrati za osmu poziciju. Kada se završe te utakmice znaće se i kompletni parovi plej-ofa na Istoku.

Zapadna konferencija

Plasman u doigravanje obezbijedili su Oklahoma, San Antonio, Denver, LA Lejkersi, Hjuston i Minesota, dok će se kroz plej-in za posljednja dva mjesta boriti Finiks, Portland, LA Klipersi i Golden Stejt. Finiks i Portland će igrati meč za sedmo mjesto, a poraženi tim će protiv pobjednika okršaja LA Klipersa i Golden Stejta igrati za osmu poziciju. Kada se završe te utakmice znače se i kompletni parovi plej-ofa na Zapadu.

Šta čeka Denver u plej-ofu?

Košarkaši Denver Nagetsa obezbijedili su treće mjesto na Zapadu pred početak plej-ofa, a to znači i da znaju svoj put ka tituli. Tim iz Kolorada predvođen Nikolom Jokićem kao najboljim igračem na svijetu, prvo će odmjeriti snage sa ekipom Minesote koja je ligaški dio takmičenja završila na šestoj poziciji.

Ukoliko preskoče prvu prepreku, košarkaši Denvera idu na megdan San Antonio Sparsima ili sedmoplasiranom timu na Zapadu, odnosno pobjedniku serije koju će igrati ta dva tima. Serija protiv Oklahome mogla bi da se dogodi tek u finalu Zapada, dok bi nakon toga morali da pobijede i najbolji tim Istoka kako bi se domogli titule.

