Nikola Jokić se kvalifikovao za MVP nagradu

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Srpski košarkaš Nikola Jokić se nastupom na posljednjem meču ligaškog dijela sezone kvalifikovao za nagrade NBA lige.

denver pobijedio san antonio nikola jokic odlican Izvor: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić morao je da nastupi u posljednjem ligaškom meču aktuelne NBA sezone, kako bi bio u konkurenciji za MVP nagradui. Iako je sada već gotovo sigurno da Jokić neće osvojiti MVP priznanje iako je bez dileme najbolji igrač lige, postoje i druge nagrade za koje se centar Denvera kvalifikovao nastupom protiv San Antonio Sparsa u 82. meču sezone.

A kada je već morao na teren, zašto da ne bude najbolji? Nikola Jokić je svih 18 minuta na ovom meču odigrao u prve dvije četvrtine, a za to vrijeme je postigao 23 poena i upisao osam skokova. Da je želio da igra cijelu utakmicu, brojke bi mu ponovo bile nevjerovatne, ali za tako nečim nije bilo potrebe.

Rezervisti Denvera bili su bolji od rezervista San Antonija (128:118), pa nije bilo potrebe da srpski košarkaš ulazi u igru u nastavku meča. Kao i većina drugih zvijezda iz ova dva tima, taj dio utakmice odgledao je sa klupe - jer je odradio ono što je trebalo, upisao je 65. nastup u tekućoj sezoni.

Pobeda Denvera nad San Antonijem u poslednjem meu sezone.
Izvor: Youtube/GAMETIME HIGHLIGHTS

U redovima Denver Nagetsa efikasniji od Jokića bio je samo Džulijan Strouter koji je ostvario rekord karijere sa 25 poena, dok su dvocifreni učinak imali još Jonas Valančijunas (16), Dejvid Rodi (15), Brus Braun (14), Kurtis Džouns (13) i Džejlen Piket (11). U poraženom timu istakao se Diaron Foks sa 24 postignuta poena, ali je bivši košarkaš Sakramenta u jednom trenutku promašio tri otvorene trojke za samo desetak sekundi.

Denver je upisao 12. trijumf u nizu i kraj ligaškog dijela NBA sezone dočekao je kao ekipa u najboljoj formi. Pobjedom nad San Antonijem potvrdio je treće mjesto Zapadne konferencije, pa samim tim i ulogu nosioca pred plej-of seriju protiv Minesote. Biće to težak zadatak za Denver Nagetse, ali se čini da ekipa iz Kolorada ima čemu da se nada u doigravanju ove godine.

Rezultati NBA mečeva u noći između nedjelje i ponedjeljka:

  • Boston - Orlando 113:108
  • Klivlend - Vašington 130:117
  • Indijana - Detroit 121:133
  • Majami - Atlanta 143:117
  • Njujork - Šarlot 96:110
  • Filadelfija - Milvoki 126:106
  • Toronto - Bruklin 136:101
  • Dalas - Čikago 149:128
  • Hjuston - Memfis 132:101
  • LA Klipers - Golden Stejt 115:110
  • LA Lejkers - Juta 131:107
  • Minesota - Nju Orleans 132:126
  • Oklahoma - Finiks 103:135
  • Portland - Sakramento 122:110
  • San Antonio - Denver 118:128

Izvor: YouTube/Denver Nuggets

