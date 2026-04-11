Šta se dešava u NBA?! Čak 168 igrača preskočilo mečeve!

Kako se sezona bliži kraju tako su kalkulacije i blefiranja najveći domet klubova i trenera.

Pomalo neverovatna statistika, ali ako se dobro razmisli - sasvim logična. Kako se bliži kraj sezone u NBA ligi treneri pribjegavaju svim metodama, posebno kalkulacijama, pa neki od najboljih igrača sjede na klupama, zbog "povreda". Kad se sve sabere dolazimo do brojke od 168 igrača koji su propustili utakmice u noći između petka i subote.

Denver nije mogao da računa na Nikolu Jokića u vrlo važnom duelu protiv Oklahome, ali je šampion NBA lige riješio da za susret sa Dejvidom Adelmanom izvede znatno slabiji tim. Tako je Oklahomu vodio mladi Nikola Topić, koji je postigao i prvi dabl-dabl učinka u najjačoj ligi. Ujedno, pobjeda Denvera značila je Oklahomi, jer će na taj način izbjeći najvećeg rivala u plej-ofu, pa je u tom susretu sve išlo po planu šampiona.

Kad su ostali mečevi, veliki broj igrača je zbog povrede, prehlade ili bolesti pravio pauze u završnim mečevima ligaškog dijela. Međutim, sasvim je jadno da je riječ o odmaranju igrača za predstojeće mečeve.

Recimo, Memfis je prešao sve granice pa je po strani ostavio maltene čitav tim - 14 igrača. Memfis je odigrao meč sa svega šestoricom u timu, ali i Juta nije bila mnogo bolja, pošto je na drugoj strani imala njih sedmoricu. Zapravo, velike zvijezde i nisu imale minute u završnici, osim recimo Viktora Vembanjame koji je donio pobjedu San Antoniju naspram Dalasa 139:120.

Ono što ostaje kao pitanje jeste da li će Nikola Jokić ostati u trci za MVP nagradu. Srpski košarkaš nema ispunjen kriterijum za prestižnu nagradu, a posljednja priliku da bude na listi je baš u posljednjem meču. Tim iz Kolorada će igrati protiv San Antonija u posljednjem meču ligaškog dijela, a susret je na programu u ponedjeljak ujutru od 2.30 po našem vremenu.

Kako bi Jokić ostao u trci neophodno mu je da na terenu provede bar 15 minuta. Ipak, neophodno je da održava i reputaciju najbolje statistike u takmičenju, pa će biti važno da čak i za taj kratak period napravi što bolji rezultat. Trenutno bilježi 27,8 poena, skoro 13 skokova, skoro 11 asistencija i 1,4 ukradenih lopti.

