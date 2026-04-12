"Pet godina izmišljate": Nikola Jokić loš defanzivac? Sten Van Gandi više neće da ćuti

Jasna i nedvosmislena poruka Stena Van Gandija o temi koja je sve aktuelnija - da li je Nikola Jokić loš defanzivac?

Izvor: Imagn Images / Sipa USA / Profimedia / Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić godinama važi za jednog od najslabijih defanzivaca u NBA ligi, provijava priča o njemu da se ne trudi i čuva kada treba braniti koš, međutim takve tvrdnje ne podupire i statistika. Zapravo, gledano kroz statistiku, Jokić je među najboljim defanzivcima u NBA i takvu tezu htio je da odbrani i čuveni trener Sten Van Gandi.

"Mislim da je odbrana Nikole Jokića potcijenjena", rekao je iskusni stručnjak koji je inače već u nekoliko navrata branio Jokića od nepotrebnih kritičara.

"Mislim da je ta kritika trebalo da nestane još pre pet godina. Nije on kao Viktor Vembanjama ili Rudi Gober, ali je solidan defanzivac... Stavio bih ga na isti nivo u odbrani kao Šeja GIldžes-Aleksandera", dodao je Van Gandi koji je tokom trenerske karijere vodio Majami, Orlando, Detroit i Nju Orleans, a sada je TV analitičar.

Stan Van Gundy says Nikola Jokic is the same level defender as SGA



“I think Jokic’s defense is underrated. I think that knock should’ve gone out 5 years ago. He’s not Wemby or Rudy Gobert, but he’s a solid defender…. I would put him the same level defender as I would put…pic.twitter.com/WooNZ7gxux — NBA Courtside (@NBA__Courtside)April 11, 2026



"Mislim da je Šej dobar bez lopte, ali nikad ne mora da čuva vrhunskog strijelca. Ne zato što ne može, nego zato što imaju Lua Dorta, Kejsona Volasa i Džejlena Vilijamsa. Stavio bih ih na isti nivo", zaključio je iskusni trener.

Da li je zbog utiska ostao bez MVP titule?

Stavka koja se najviše ističe kod Viktora Vembanjame kao potencijalnog MVP osvajača je upravo vrhunska odbrana, dok se analitičari ponašaju kao da je Nikola Jokić ne igra. Ako to ne pokazuje statistika, ako i Sten Van Gandi tvrdi da se radi ipak o procjeni koja je paušalna, zašto se toliko odomaćio stav da je Somborac loš defanzivac?

Gledajući defanzivni rejting igrača koji su odigrali veliki broj minuta ove sezone, lider u NBA ligi je Čet Holmgren s kojim na terenu Oklahoma dopušta 103,8 poena, a za njim ide i Kejson Volas iz iste ekipe (106,3). Tu su još Džejlen Duren (Detroit, 107,8), Šej Gildžes-Aleksander (Oklahoma, 108,4) i Karl-Entoni Tauns (Niks, 109,5) sa ispod 110, dok je Nikola Jokić na vrlo visokom 13. mjestu sa 111,5 poena.

Naravno, nije to i jedina ocjena u tome koliko je neko dobar ili loš defanzivac, ali ne bi trebalo zanemariti kada se priča na ovu temu koja je sve bitnija u etru.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!