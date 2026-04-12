Denver objavio saopštenje o Jokiću i šokirao: Povlači potez koji bi smio samo "lud ili hrabar"

Denver se sprema da odmori Nikolu Jokića u posljednjoj utakmici sezone. Ili žele sebi da izaberu teži put u plej-ofu ili su mnogo hrabri u Koloradu.

Nikola Jokić otputovao je sa Denverom na gostovanje San Antoniju - u posljednjem kolu regularnog dijela sezone u NBA - međutim veliko je pitanje da li će igrati. Jokić mora da se nađe na terenu i odigra petnaestak minuta da bi uopšte ušao u konkurenciju za NBA nagrade (od MVP nagrade do svih drugih), a Denver kao da je i dalje neodlučan oko ovog pitanja i još niko ne zna da li će se to dogoditi.

O čemu se radi? Denver je pred utakmicu sa Spursima objavio saopštenje u kome se navodi da je Jokić pod znakom pitanja zbog povrede desnog ručnog zgloba, koji ga godinama muči. Klubovi su u obavezi to da urade kada nije još jasno da li će igrači nastupiti, a jedna druga stvar govori da neće.

Injury Report ahead of tomorrow's game against the Spurs:



QUESTIONABLE:

Nikola Jokić (Right Wrist Injury Management)



OUT:

Tim Hardaway Jr. (Left Knee Soreness)

Jamal Murray (Right Shoulder Impingement)

Aaron Gordon (Right Hamstring Injury Management)

Cam Johnson (Right Ankle…pic.twitter.com/LgDkeatNH3 — Denver Nuggets (@nuggets)April 11, 2026



Čak sedmorica igrača Denvera neće nastupiti na meču protiv Spursa zbog povreda, što je potvrda toga da je trener Dejvid Adelman "digao ruke" od predstojeće utakmice. U Teksasu neće biti Tima Hardaveja Džuniora, Džamala Mareja, Arona Gordona, Kema Džonsona, Kristijana Brauna, Pejtona Votsona i Spensera Džounsa, sve zbog sitnih povreda, pa logika govori - zašto bi Nikola Jokić onda igrao na ovoj utakmici?

Ne djeluje naročito normalno da bi Denver od svih igrača, baš sa Jokićem rizikovao da doživi povredu i da tako ostane bez učešća u plej-ofu, dok istovremeno malo čudi da bi zbog samo 15 minuta košarke digao ruke od NBA nagrada.

Zašto je Denveru potreban Jokić?

Ono što je zanimljivo je da Denver juri treće mjesto na Zapadu. Da bi došao do njega, potrebno mu je da ostvari pobjedu na gostovanju San Antoniju, pošto se očekuje da L.A. Lejkersi očas posla dobiju Jutu - čak i u oslabljenom sastavu. S obzirom da Lejkersi imaju bolji međusobni skor ove sezone od Denvera, klub iz Los Anđelesa bio bi treći na tabeli.

Jokić i ostali starteri nisu igrali za Denver u prethodnom kolu protiv Oklahome, koja je takođe odmarala igrače, a ipak je Adelmanov tim ostvario ubjedljivu pobjedu.

To u teoriji donosi lakši put kroz plej-of, međutim možda se u Koloradu ne slažu sa tim. Ako bi bili treći, išli bi na Minesotu s kojom su imali burne obračune prethodnih sezona, a zatim bi do finala izbjegli Oklahomu.

Ako budu četvrti na tabeli, Denver bi igrao sa Hjustonom u prvoj plej-of rundi, a zatim bi išao na NBA šampiona Oklahomu, pa onda vjerovatno u finalu San Antonio. To djeluje kao znatno teži i komplikovaniji put, ali isto tako djeluje da ovi potezi u Denveru govore da se ne plaše nikoga - i da im je najvažnije samo da su zdravi i spremni.

U svakom slučaju burna noć je pred nama, između nedjelje i ponedjeljka saznaćemo kompletan put...







