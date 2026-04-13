Nikola Topić upisao novi dabl-dabl u NBA ligi

Srpski košarkaš Nikola Topić ostavio snažan utisak na meču NBA lige između Finiksa i Oklahome.

Košarkaši Oklahome davno su obezbijedili prvo mjesto u Zapadnoj konferenciji NBA lige, pa na posljednjem meču ligaškog dijela sezone nije bilo potrebe da igraju najveće zvijezde tima. To je otvorilo prostor za nastup Nikole Topića, najtalentovanijeg srpskog košarkaša, koji šanse u SAD redovno koristi!

U ubjedljivom porazu od Finiksa (135:103), Nikola Topić je odigrao gotovo 40 minuta i za to vreme bilježio impresivne brojke. Meč je završio sa 18 postignutih poena, ali i 14 asistencija i četiri skoka. Šutirao je 6/11 za dva, odnosno 2/5 za tri poena, a imao je i pet izgubljenih lopti, odnosno tri lične greške.

Trener Oklahome maksimalno je skratio rotaciju za ovaj meč, jer je svoje najbolje igrače čuvao za početak plej-ofa, pa je zbog toga Nikola Topić dobio veliku minutažu. Njemu će sigurno značiti nakon teškog perioda koji je prošao, a Oklahoma bi u njemu mogla da dobije aduta za doigravanje u kojem će braniti šampionsku titulu osvojenu prošle sezone.

Srpski košarkaš Nikola Topić odigrao najbolju partiju u NBA.

Za Topića je ovo bio drugi dabl-dabl u nizu, pošto je protiv Denvera na prethodnom meču za 39 minuta na parketu imao 14 poena i 11 asistencija. Takvi nastupi značajnu su podigli njegov prosjek u ovo sezoni, pa Nikola Topić debitantsku godinu u NBA ligi - jer je prethodnu propustio zbog povrede - završava sa 10 odigranih mečeva na kojima je prosječno bilježio 5,2 poena, 4,4 asistencije i 1,9 skoka.

