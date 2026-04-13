Selektor Srbije postao šampion Rusije: Zoran Terzić vratio titulu Dinamu iz Moskve

Dinamo iz Moskve osvojio titulu, a to je treća za selektora srpskih odbojkašica Zorana Terzića.

Izvor: MN PRESS

Selektor srpskih odbojkašica Zoran Terzić dodao je još jedan trofej u bogatu trenersku karijeru! Sa ženskom ekipom Dinama iz Moskve postao je šampion Rusije, što je svakako veliki uspjeh - iako rusko prvenstvo nije iste jačine kao u sezonama prije nego što su im uvedene sportske sankcije.

Terzićev Dinamo bio je bolji od Zarečja iz Odintsova, maksimalnom pobjedom (3:0) u finalnoj seriji. Ovo je za Terzića treća šampionska titula u ruskoj odbojci, a druga od kako je na klupi Dinama iz Moskve sa kojim je bio najbolji i prije dvije sezone. Prethodne godine Dinamu je izmakao trofej u prvenstvu, pa su to riješili sada da nadoknade - već su osvojili Viktori kup i Superkup, a sada su pokazali da su najbolji i u prvenstvu.

Zoran Terzić je trenersku karijeru počeo kao pomoćnik u ekipi IMT sa Novog Beograda, zatim je radio u mlađim kategorijama Crvene zvezde, pa na kraju samostalno vodio i seniorsku ekipu crveno-bijelih. Karijera ga je dalje vodila u Rumuniju, Italiju, Rusiju, Švajcarsku i Tursku - praktično sve najjače lige u evropskoj odbojci.

Pored sjajne karijere na klupskom nivou, Zoran Terzić je ostavio neizbrisiv trag kao selektor. Bio je selektor ženske reprezentacije od 2002. do 2022. godine, zatim je dvije godine sjedio na klupi Rusije, a onda se 2025. godine vratio na mjesto selektora odbojkašica Srbije. Sa Srbijom je osvojio srebro i bronzu na Olimpijskim igrama, zlato i bronzu na svjetskim prvenstvima, srebro na Svjetskom kupu, tri bronze na Svjetskom Gran Priju, tri zlata, dva srebra i bronzu na Evropskim prvenstvima, bronzu na Evropskim igrama i tri zlatna i bronzu u Evropskim ligama.