Zoran Terzić ide po još jednu titulu u Rusiji

U finalu plej-ofa ruskog prvenstva odbojkašica igraće Dinamo Kazanj, tim srpskog selektora Zorana Terzića. Branka Tica igrala odlično za Uraločku, ali nije uspjela da uvede ekipu u seriju za titulu.

Izvor: Maksim Bogodvid / Sputnik / Profimedia / MN Press

Finale plej-ofa prvenstva Rusije za odbojkašice donijeće duel Dinamo Kazanja, na čelu sa trenerom Zoranom Terzićem (59) i Zarečja iz Odincova, koje je eliminisalo Uraločku, najtrofejniji ruski tim u kojem je igrala sjajno srpska odbojkašica Branka Tica .

To finale biće nova prilika za srpskog stručnjaka Terzića da postane šampion sa Dinamom iz Kazanja, koji vodi od 2023. godine, kada je stigao iz Fenerbahčea. Njegov tim je ušao u sezonu kao veliki favorit i do sada je opravdao tu ulogu, jer je stigao do finala uz samo jedan poraz u dvije serije plej-ofa.

Terzićev tim bio je i ove sezone lider ligaškog dijela sezone sa skorom 22-4, dok je Zarečje iz "drugog plana" zablistalo u plej-ofu. Ušlo je u doigravanje sa treće pozicije (skor 18-8) i eliminisalo u polufinalu drugoplasiranu Uraločku (22-4) skorom 3-1. Nedjeljni i posljednji duel te serije donio je ubjedljiv trijumf ekipe iz Odincova kraj Moskve (3:0), za koju igra Jelena Mladenović, reprezentativka BiH.

Branka Tica, sjajna srpska odbojkašica rođena u Sremskoj Mitrovici, odlično je igrala u toku polufinalne serije, bila najbolja poenterka svog tima u uzastopnim utakmicama, ali nije uspjela da ga uvede u seriju za titulu. U Rusiju je otišla kao apsolutni lider Jedinstva iz Stare Pazove i najbolja igračica domaćeg prvenstva i ove sezone napravila ogroman iskorak. To što prošlog ljeta nije otišla na Svjetsko prvenstvo sa reprezentacijom očigledno je iskoristila kao motiv.

Zoran Terzić je 2024. vodio Dinamo Kazanj do sedme i za sada posljednje titule prvaka Rusije, jer je prošle sezone u finalu sa svojim igračicama doživio poraz u finalu protiv Lokomotive iz Kalinjingrada. Ako uspije da osvoji još jednu, Terzić će izjednačiti Dinamo Kazanj sa Dinamom iz Moskve u broju osvojenih titula (po osam), dok će Uraločka još dugo biti najtrofejniji ruski tim, sa 14 titula i samo dva poraza u finalima.



