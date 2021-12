Hajde još jedan napad, pa makar crk'o! Pobjede i suze srpskih heroja zbog kojih se 2021. ne zaboravlja!

Godina za nama donijela je velike pobjede srpskih sportista, a sa njima i nezaboravne momente, koji će zauvijek ostati urezani u pamćenje ljubitelja sporta. Ovo su neki od tih trenutaka i mečeva koje ćemo veoma dugo čuvati u uspomenama.

Izvor: Profimedia/MN Press

Godinu kojoj brojimo posljednje sate pamtićemo u srpskom sportu prije svega po Novakovim istorijskim uspjesima, odbranjenom olimpijskom zlatu vaterpolo reprezentacije, spektakularnom plasmanu fudbalera na Mundijal, svjetskoj dominaciji Jovane Preković i po još mnogo, mnogo uspjeha - timskih i individualnih.

Bila je ovo godina nabijena emocijama, u kojoj su konačno održane Olimpijske igre i u kojoj se sport uglavnom vratio u ritam u kojem je bio i prije nego što je izbio virus. Kada se osvrnemo ka onome što su ostvarili vrhunski sportisti, ljubimci nacije, neizbježno je sjetiti se momenata koje ćemo sigurno vječno pamtiti, kao i suze koje su nerijetko tekle dok smo gledali njihove borbe, uspjehe, teške trenutke, momente radosti... Srećom, češće su bile suze radosnice, jer su nam dali gomilu razloga za njih.

Kada se jednom budemo osvrtali na sve što smo doživjeli, videli i osetili u 2021. godini, neizbježno ćemo pomisliti na ove momente. Bez ikakve sumnje ostaće vječno urezani u pamćenje svih ljubitelja sporta u Srbiji. Zbog njih smo plakali od sreće:

NAJVEĆI TENISKI MEČ U ISTORIJI

Izvor: Profimedia/Christophe Saidi/SIPA/2106121233

Kakav je to tenis bio i kakvo polufinale. Poslije četiri sata i 11 minuta najboljeg što je tenis ikad pružio, Novak Đoković pobijedio je svog najvećeg rivala i to u njegovom "kraljevstvu", Rolan Garosu. Bio je to sudar dvojice najvećih, zbog kojeg je cijeli svijet stao i morao je da se divi nadljudskom trudu "kralja šljake", koji je poslije tog meča praktično završio sezonu, i pobjedi neuništivog "Broja jedan", poslije koje su i skeptici priznali da je najbolji teniser svih vremena - Srbin.

"Da li mi igramo isti sport?", pitali su se veliki teniseri dok su bez treptaja gledali kako Novak i Rafa igraju najbolji i najveći međusobni meč. "Ovo je savršeno, ne možete igrati bolji tenis na šljaci od ovoga", dodao je Endi Marej, nekada prvi igrač svijeta. "Ovo je jedan od najboljih mečeva koje sam ikad video", rekao je oduševljeni Amerikanac Endi Rodik, takođe bivši "Broj 1".

Rafael Nadal i Novak Đoković u polufinalu Rolan Garosa Izvor: Youtube/Roland Garros

Novak i Rafael su ostali bez daha i ostavili svijet bez daha dok je Srbin nanosio Špancu prvi poraz u polufinalima i finalima Rolan Garosa poslije čak 26 uzastopnih pobjeda. Nole je gubio 0:1 u setovima, pa spasavao set loptu pri 1:1... I iz svakog izazova izlazio jači, kao i kroz čitavu karijeru. Potom je ušao u finale i osvojio drugu titulu protiv Cicipasa (3:2), ali će teniska godina ipak ostati upamćena po polufinalu za sva vremena.

FIĆO, JOŠ OVAJ PUT - PA MAKAR CRK'O!

Iako je Filip FIlipović sa "A" reprezentacijom osvajao zlata tačno 18 godina, na kraju tog zlatnog puta pokazao je zašto je najveći kapiten koga je srpski vaterpolo ikad imao.

Kada je najteže, najveći rade najteže stvari, a Filip je nejverovatnim golom uveo Srbiju u finale Olimpijskih igara. Bio je to gol za pobkedu protiv daleko najtežeg rivala "delfina" prethodnih godina. Na 27 sekundi do kraja, kada ga je snaga uveliko izdala poslije nevjerovatnih napora, Filipović je uputio najveći šut srpskog sporta - za olimpijsku medalju.

"Filip mi je tražio izmjenu i bio je mrtav umoran. Ja sam mu rekao 'Još jedan napad, još jedan napad, pa makar crk'o", otkrio je Dejan Savić poslije trijumfa u finalu protiv Grčke i odbranjenog olimpijskog zlata. Selektor je tražio, Filipović je ostvario i pokazao zašto je najbolji vaterpolista svijeta, a vjerovatno i svih vremena.

A SAD ADIO

Izvor: MN PRESS

Suze radosnice lile su se širom svijeta zbog Filipovog gola za medalju i pobjedu protiv Španaca i sudijskih nepravdi u tom meču, a još više se plakalo kada je reprezentacija došla u Beograd.

Na emotivnom dočeku na Aerodromu "Nikola Tesla", čovjek-stijena Dejan Savić nije krio jecaje i suze dok su oko njega članovi najvećeg tima srpskog sporta pevali čuvenu pesmu "A, sad adio". Stefan Mitrović, jedan od "zlatnih delfina" koji su se oprostili u 2021, uzeo je mikrofon i zamolio sve prisutne da sa njim zapjevaju.

Srbiji su donijeli sve medalje, dva olimpijska zlata i ostavili su budućim generacijama težak zadata da ih dostignu. Neponovljivi asovi, braća Pijetlović, Filipović, Prlainović, Stefan Mitrović i Milan Aleksić posljednji put su bili sa saigračima na podijumu i svima je bilo jako emotivno.

Zato ćemo 2021. pamtiti i po njihovom oproštaju i po ovim suzama. "Dajte da se smirim, je*i ga", rekao je uplakani Dejan Savić.

KADA PLAČEŠ I NEMAŠ SNAGE DA SE RADUJEŠ

Kao i vaterpolisti, i košarkašice Srbije imale su "svoju Španiju" minulog ljeta i to u četvrtfinalu Evropskog prvenstva na njenom terenu. Očigledan previd "oteo" je Srbiji pobjedu u četvrtoj četvrtini, ali je Sonja Vasić u produžetku spriječila nepravdu i skinula krunu dvostrukom uzastopnom šampionu Evrope.

Najbolja srpska košarkašica je u 2021. na svom posljednjem Evropskom prvenstvu igrala maestralno, zaljubila čitavu naciju u svoju igru i vodila Srbiju do titule Eurobasketa - i to kao najbolja košarkašica turnira.

Izvor: RTS/Screensh

"Domovina se brani ljepotom, čašću i znanjem. Brani se životom i lijepim vaspitanjem. A mi domovinu predstavljamo svakog ljeta, sa najvećim poštovanjem", recitovala je Sonja sa balkona na sjajnom dočeku nakon istorijskog uspjeha u Valensiji. Iako su je svi molili, ipak je ostala dosljedna i poslije Olimpijskih igara u Tokiju ozvaničila da se povlači - kao jedna od najvećih sjvetskih igračica.

"Većina igračica je plakala. Hoćeš da se raduješ, a nemaš snage da se raduješ, tako da je zaista bila mješavina million emocija, ali, hvala Bogu, svih dobrih", objasnila je najbolja srpska košarkašica poslije istorijske pobjede protiv Španije, koja će uvijek ostati zlatnim slovima upisana.

GLAS MU JE ZADRHTAO - KO IH *EBE!

Izvor: MN PRESS

Tvorac Srbije kao odbojkaške sile, selektor ženske reprezentacije Zoran Terzić, osvojio je minulog ljeta sa svojim igračicama bronzu na Olimpijskim igrama u Tokiju i srebro na Evropskom prvenstvu u Beogradu. Impresivni niz osvajanja medalja je nastavljen, a jedan tajm-aut najboljeg trenera u Evropi pokazao je u nekoliko sekundi koliko je duboka njegova privrženost djevojkama koje vodi i reprezentaciji Srbije.

"Kad se pobjeđuje, kad se gubi, kad se igra dobro, kad se igra loše, ekipa...", rekao je Terzić dok je ekipa bila pred porazom od Italije u finalu EP u Štark areni. Drhtavim glasom prekinuo je to izlaganje i iz duše dodao: ":... Vi ste meni najbolje na svijetu, ko ih *ebe. 'Ajde, idemo da odigramo".

Pogledajte taj trenutak:

MITROGOL JE SVE ULJEPŠAO

U intervjuu za MONDO, selektor Srbije Dragan Stojković Piksi otkrio je kako je u 2021. "probudio" Aleksandra Mitrovića, a najbolji strijelac Srbije odužio mu se kako najbolje zna - golovima. Uključujući i hitac koji će generacije prepričavati - protiv Portugala u Lisabonu, za direktan plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru.

Srbiji je bila potrebna i nezaustavljivi "Mitrogol" doneo je udarcem u završnici utakmice. "Ne mogu da nađem riječ da opišem radost, sreću i ponos. Plakao bih, smijao bih se... Nevjerovatan osjećaj", rekao je Mitrović poslije poteza kojim je zaokružio 2021. i učinio je nezaboravnom. Ovako je izgledao taj gol:

Slejdeće godine Mitra i ekipu gledaćemo na Svjetskom prvenstvu, Novaka u borbi da se "odlijepi" od Nadala i Federera na vječnoj listi, vaterpoliste i košarkašice na novom početku, sa novim kapitenima i vođama, odbojkašice će sa selektorom Zoranom Terzićem nastupiti na Svjetskom prvenstvu...

Iz olimpijske 2021. nosimo zaista sjajne uspomene. Neka i 2022. bude nezaboravna. Srećna Nova godina!