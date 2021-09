Srbijo raduj se, ovo nema niko na svijetu: Selektor uživo sve rekao - Vratićemo im drugi put!

Odbojkašice dominiraju i to dvije decenije, a ovo srebro je samo potvrda nevjerovatnih rezultata!

Izvor: MN PRESS

Srbija nije uspjela da osvoji zlato na domaćem terenu, ali sa dve medalje ovog ljeta odbojlašice su napravile čudo! Sjajan rezultat je rezultat za ponos, a tako misli i selektor Zoran Terzić.

Iskusni selektor koji već 20 godina vodi srpski tim prvo je tokom meča bodrio svoje odbojkašice i rekao im koliko je ponosan na njih, a sada je to ponovio.

"Prvo, ono što bih želio da kažem je da sam nikad ponosniji na ovu ekipu. Izuzetno teđka takmičarska sezona iz koje smo uzeli dvije medalje", rekao je Terzić poslije finala.

Dale su sve od sebe srpske odbojkašice, ali na kraju nije bilo snage.

"Nije prijatno gubti kod kuće, pogotovo finale u jednoj ovakoj atmosferi. Ali vidjeli ste da je ova ekipa dala sve od sebe, imali smo snage za set i po ili dva", jasan je bio Terzić.

Na kraju je čestitao Italijankama na tituli i velikom uspjehu napravljenom u Beogradu.

"Čestitke Italijankama, one su imale malo lakši put, ali to nije opravdanje za nas. Ostaje nam da im vratimo na nekom drugom prvenstvu. Ponosan sam na djevojke, pogotovo na način na koji su iznijele ova dva prvenstva", dodao je on,

A na kraju je poentirao i sumirao nevjerovatnim podatkom. Za 20 godina na klupi 15 trofeja!

"Ono što je najvažnije od svega je da mi imamo kontinuitet osvajanja medalja. Ovo je 20. medalja u posljednjih 15 godina, ne znam koja je ekipa uspjela da uradi tako nešto u svetu. A dobitak, vidjećemo da li smo ovdje napravili neki boljitak sa nekim mladim igračicama", završio je Terzić.