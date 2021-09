Mitrović me podsjeća na Pančeva! Piksi oduševljen Mitrogolom: Prijao bih mu i kao saigrač, nadavao bi se golova sa mnom

Dragan Stojković Piksi oduševljen Mitrovićem i njegovom golgeterskom serijom

Lako i ubjedljivo, onako kako se i očekivalo prije meča. Srbija je završila posao i ostvarila novu pobjedu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Savladali su Luksemburg (4:1) i napravili važan korak ka Mundijalu. Selektor Dragan Stojković nije krio radost poslije uspjeha.

"Morali smo da reagujemo, da damo treći gol i privedemo utakmicu kraju kako želimo. Nije prijatno kada se primi gol. Kontrolisali su igru u toj fazi. Brzo smo se vratili. Rezultat se nije dovodio u pitanje. Da biste pobjeđivali morate da igrate napadački fudbal, ne znam drugačije da igram. To je stil koji želim da pružim navijačima iz meča u meč", rekao je Stojković.

Sastavom za meč je iznenadio mnoge, očekivalo se da će igrati sa dva napadača.

"Bilo je nekoliko opcija. Ne zaboravite da ćemo imati tri meča za sedam dana. Moramo da vodimo računa i sa fizičke strane, da imamo svježe igrače. Dobra odluka je bila sa ovih startnih 11. Čeka nas put u Dablin, očekuje nas zahtjevan i važan meč sa Irskom. Idemo po tri boda tamo. Vidjećemo i u kakvom će stanju biti igrači za taj susret."

Na novinarsko pitanje da li je ovaj meč riješio neke dileme kaže:

"Dileme nikada nemam ni kada je sastav u pitanju, ni sistem ni taktika. Imam čiste ideje u glavi. Ne dovodim sebe u situaciju da imam dileme. Odmah poslije Katara sam znao ko će igrati danas. Mirno spavam i tako će biti i ubuduće."

Potom se ponovo vratio na sastav.

"Ako ste primijetili imali smo Tadića, Mitrovića i Sergeja, ako oni nisu ofanzivni ne znam ko jeste. Akcije i golovi, pogotovo u prvom poluvremenu, bilo je toliko dominantno. Bilo je moćno. Procjena je bila da i ovaj sastav može da donese ono što smo zacrtali."

Puno pohvala je imao na račun Aleksandra Mitrovića, a nasmijao se na konstataciju da mu odgovara kao selektor i da li bi bilo tako i da je bio igrač u njegovo vrijeme.

"Ne znam šta se dešava sa njim, očigledno bi mu prijao i kao saigrač, davao bi još više golova. Ima veliko samopouzdanje, znamo njegove kvalitete, da ga ne hvalimo previše. Mnogo radi za ekipu, nije sebičan igrač, ne misli samo kako da da gol i to krasi ovu grupu. Svi igraju za kolektiv, nebitno ko je počeo i ko ulazi, to je velika stvar za mene kao trenera. Napravili smo cjelinu koja misli, želi i hoće isto. Dva nova gola su samo proizvod i nagrada za njegovu borbenost, entuzijazam koji pokazuje. Drago mi je da je nastavio sa tim da je golgeter broj jedan."

Imao je veoma zanimljiv odgovor na pitanje sa kim bi uporedio napadača Fulama.

"Imali ste jednog Darka Pančeva koji je u vrijeme mog igranja za Zvezdu bio pravi golgeter, prava devetka i u njemu vidim kopiju takvog. Nemilosrdan u kaznenom, strahovit osjećaj za šansu, ta odlučnost. To su neke karakteristike rasnih napadača, od kojih se očekuju golovi. Publika i svi su očekivali da Mitrović dadne gol, ne vjerujem da je neko pomislio da neće. Imali smo i Papena u Marseju koji je bio golgeter, ali je drugačije građen, drugačiji po svemu, ali je bio mašina za golove. Sa ovih prostora bih rekao da je sličan Pančevu koji je davao golove kada se najmanje očekivalo, toliko je bio spreman da riješi problem, to radi i Mitrović."

Zadovoljan je bio načinom na koji je ekipa stigla do trijumfa.

"Bitni su mi i igra i karakter. Važno je pobijediti. Ljudi kažu da pobjeda nema cijenu i slažem se sa tom konstatacijom. Meni je važnije kako pobjeđujemo. Stil igre koji želiš da pokažeš, a da ti donese pobjedu. Tako gledam na fudbal. Nekada može srećno da se dobije, to me ne bi zadovoljilo previše. Zadovoljava me kada igrači poštuju ono što tražim, a to je način."

Srećan je zbog ubjedljivog trijumfa.

"Najbolje da nisu prihvatili moj sistem i stil. Ne bi valjalo da nisu prihvatili. Jesu i to daje rezultate. Raduje me pobjeda, način igre i ne zaboravite da smo imali još nekoliko velikih šansi. Moglo je da bude i ubjedljivije. Cilj je ispunjen, idemo korak po korak. Iz meča u meč. Tako razmišljamo i tako ćemo se i ponašati u budućim izazovima koji su pred nama."

Na kraju se zahvalio navijačima.

"Hvala publici koja je došla, zbog njih i za njih igramo. Koliko god da ih je bilo, hvala im na posjeti i podršci koju sam osjetio i ja i igrači", zaključio je Piksi.