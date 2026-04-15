"Njega baš briga za buku": Gober shvatio da Jokiću mora da se pokloni, a ne da se busa u grudi

Rudi Gober je znao da pred duele sa Nikolom Jokićem daje i provokativne izjave, a ovoga puta je promijenio taktiku i nahvalio je Somborca.

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić sprema se za plej-of gde će njegov Denver ponovo "udariti" na Minesotu. Imali su sjajne i nevjerovatne plej-of serije u posljednjih nekoliko godina ova dva kluba i svi znaju da će i ovoga puta akcenat biti na Jokiću, koga će Minesota pokušati da čuva sa najmanje dvojicom igrača - prije svega Rudijem Goberom i Džulijusom Rendlom, potom i sa Nazom Ridom i nekim od "nižih" igrača.

Koliko god da oni pomagali, najveći će sigurno pritisak biti na Goberu koji je čak četiri puta biran za najboljeg defanzivca u NBA, a Nikoli Jokiću ništa nije mogao da uradi praktično ni u jednom duelu.

"Mislim da je pobjednik, šta god da radi, igra da pobijedi", rekao je Gober koji je pred duel htio da pohvali Somborca.

“I think he’s a winner, whatever he does, he plays to win. He’s selfless, he tries to make the right play every time… I like his humility, I think he’s someone that doesn’t really care about the outside…pic.twitter.com/5sL6rrPuSB — Andrew Dukowitz (@adukeMN)April 14, 2026



"Nesebičan je, uvijek pokušava da napravi pravi potez... Sviđa mi se njegova skromnost, mislim da je neko koga zapravo ne zanima sva ta buka sa strane, tu je samo da se pojavi, pomogne timu da pobijedi i ode kući. To mi se sviđa i ja to zaista od srca poštujem", naglasio je Francuz.

Prvi meč između Denvera i Minesote igra se u subotu od 21.30 u "Bol areni", kada će Jokićeva ekipa biti domaćin. Podsjetimo, igra se na četiri pobjede, po sistemu 2-2-1-1-1.