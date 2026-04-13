Nikola Jokić kao niko u istoriji NBA lige: Amerikanci nikada nisu vidjeli ovakvu dominaciju

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Nikola Jokić potvrdio da je najbolji košarkaš na svijetu, iako mu Amerikanci neće dati MVP nagradu.

nikola jokic ispisao istoriju nba lige Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić uradio je neko što niko prije njega nije uspio u NBA ligi, a pitanje je i da li će ikada uspjeti da uradi. Ligaški dio sezone 2025/26 centar Denver Nagetsa završio je sa najvećim prosjekom skokova po meču i najvećim prosekom asistencija po meču!

Nikada u istoriji lige nije se dogodilo da jedan košarkaš bude najbolji u te dvije kategorije, čak ni u različitim sezonama. Jednostavno - najveći prosjek asistencija redovno su imali bekovi, dok su skokovi rezervisani za centre. Samo kod Nikole Jokića situacija nije takva, on je kombinacija najboljeg od oba svijeta.

Jokić je sezonu završio sa prosjekom od 12,9 skokova i 10,7 asistencija, a u cijeloj ligi nije bilo boljeg od njega. Nikola je sezonu završio sa najviše asistencija u ligi, a malo mu je falilo da se to desi i sa skokovima. Zapravo, da nije bilo povrede zbog koje je propustio veliki dio sezone, Jokić bi gotovo sigurno bio najbolji i po ukupnom broju skokova, jer je u toj kategoriji završio četvrti, uz desetak mečeva manje od rivala.

Košarkaš Portlanda imao je 892 skoka na 77 odigranih mečeva, Karl-Entoni Tauns zaustavio se na 889 skokova i 75 mečeva, dok je Rudi Gober imao 872 skoka na 76 odigranih utakmica. Nikola Jokić je odigrao 65 mečeva u tek završenom ligaškom dijelu NBA sezone, a na njima je imao 836 skokova. Jasno je da bi na dodatnih desetak mečeva, sa prosjekom od gotovo 13 skokova po meču, probio granicu od 900 skokova u sezoni!

Po broju asistencija, Nikola Jokić nije imao pravu konkurenciju. Nikola Jokić je odigrao 65 utakmica i upisao 697 asistencija, dok je njegov najveći "rival" bio Kejd Kaningem koji je na 64 utakmice imao 634 asistencije. Daleko iza je Džejlen Džonson koji je na čak 72 odigrana meča upisao 566 dodavanja za poene svojih saigrača, pa sa najboljim na svijetu ne može ni da se poredi.

Treba istaći i da je Nikola Jokić pored skokova i asistencija bio veoma zapažen i u poenterskom smislu. Sezonu je završio na desetom mjestu po ukupnom broju poena, ali na osmom mjestu po prosjeku postignutih poena na meču. U obje kategorije prvo mjesto pripalo je igraču Los Anđeles Lejkersa, slovenačkom beku Luki Dončiću.

Izvor: YouTube/Denver Nuggets
