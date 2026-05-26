Novak molio Rolan Garos za samo jedno: Zbog toga ga danas nema na terenu

Izvor: CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković uspješno je otvorio nastup na Rolan Garosu, a poslije plasmana u drugo kolo otkrio je da je pred start turnira imao i poseban zahtjev za organizatore. Srpski teniser želio je da meč prvog kola odigra u nedjelju, što mu je na kraju i omogućeno, pa je poslije pobjede nad Đovanijem Mpešijem Perikarom obezbijedio duel sa Valentanom Rojeom.

"Jednostavno idem dalje, ostao sam u turniru. Želio sam da igram u nedjelju i izašli su mi u susret, što mi sada donosi dva dana odmora. Tijelo se više ne oporavlja kao ranije i potpuno sam svestan toga", rekao je.

Đoković je istakao i da priprema za Pariz nije bila idealna, prije svega zbog problema sa povredom i manjka mečeva na šljaci pred drugi grend slem u sezoni.

"Priprema nije bila idealna. Odigrao sam samo jedan meč na šljaci, ne zato što sam to planirao, već zbog okolnosti i povrede. Ipak, drago mi je što sam ovdje. Fizički sam se osjećao dobro. Meč je trajao tri sata. Istina, nije bilo mnogo dugih razmjena i relija, ali igrati protiv Francuza ovdje je uvijek zahtjevno i predstavlja veliki izazov. Zato mi je posebno drago što sam uspio da prođem dalje", rekao je Novak Đoković poslije pobjede.

Srpski as nije imao kontinuitet turnira, mečeva... još od završnice Australijan opena na kojem je igrao finale protiv Karlosa Alkaraza. Poslije Melburna pojavio se na turniru u Indijan Velsu, gdje je zaustavljen u osmini finala, zatim je otkazao učešće u Majamiju, zbog povrede koja je zabrinula navijače, dok je uoči Rolan Garosa odigrao samo jedan meč na šljaci, u Rimu.

U italijanskoj prestonici eliminisan je već na startu, pošto je bolji bio Dino Prižmić. Upravo manjak mečeva često je tema kada je riječ o Novaku, ali iskustvo koje nosi i činjenica da je nedavno napunio 39 godina mijenjaju pristup. Jasno je da pažljivo bira turnire, posebno kako bi sačuvao tijelo za najveće mečeve.

Novak je prije svega nekoliko dana (22. maja) napunio 39 godina, što ga čini jednim od najstarijih tenisera na turu, a i dalje igra na visokom nivou. Ipak, srpski teniser svjestan je problema zvanog "godine" i ma koliko se trudio da im parira i zanemaruje ih, one su uzele maha. Ne krije da mu se tijelo sporije regeneriše, pa je odmor najboljem svih vremena apsolutni prioritet.

Novak trenutno igra 82. grend slem u karijeri, a čak 24 puta bio je šampion velikih turnira i sve to u eri Rodžera Federera i Rafaela Nadala, kada je konkurencija na terenu bila izuzetno jaka. Danas, na zalasku karijere, malo koji teniser može da parira legendi kao što je Novak, a finale Australijan opena i prošlogodišnja polufinala sva četiri velika turnira to su i dokazala!

