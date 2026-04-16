"Izluđuje me što ćutite": Trener Denvera naribao cijelu Ameriku zbog Jokića

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Nezadovoljan je trener Denvera Dejvid Adelman koliko se ne priča o Nikoli Jokiću kao igraču koji je obilježio sezonu u NBA.

Trener Denvera hvali Jokića Izvor: DNVR Sports/X/Printscreen

Nikola Jokić prvi je u istoriji NBA lige koji je sezonu završio sa najvećim prosečnim brojem skokova i asistencija i za to je dobio dve nagrade, međutim najvjerovatnije je da će mu ona najvažnija - MVP nagrada - i ovoga puta izmaći iz ruku jer će izgleda opet biti nagrađen Šej Gildžes-Aleksander.

Biće to još jedna velika sramota američkih poznavalaca košarke, zbog kojih je možda i prvi put ove sezone trener Denvera Dejvid Adelman, koji je znatno "tiši" od svog prethodnika Majkla Melouna, podigao glas i upozorio na nepravdu.

"Ne mogu da vjerujem koliko se zapravo ne priča o Nikoli ove sezone. To je ludost i nemam predstavu zašto je narativ takav, ali u pitanju je čovjek koji je lider lige po skokovima i asistencijama, što je nevjerovatno. To me iznenađuje...", rekao je Adelman pred sam početak plej-of serije između Denvera i Minesote.

Ni ove riječi Dejvida Adelmana teško da će pomoći Nikoli Jokiću da dobije nagradu za najkorisnijeg igrača NBA lige pošto je već završeno glasanje i pred finale će trofej biti uručen.

Šta je rekao Jokić?

Kao što je poznato, ova tema ne interesuje previše Jokića i njemu je čak draže kada ne dobija nagrade, pošto to znači da nije pod svjetlima reflektora. Njega zanima samo šampionski prsten.

"Za plej-of su potrebni svi, kao i za osvajanje šampionske titule. Potreban je tim i momci koji će napraviti iskorak u pravom timu. Definitivno svi moramo da napravimo iskorak i to ne samo jedno veče, jer nova utakmica vrlo brzo dolazi, tako da morate biti spremni", rekao je Jokić.

“Ne sviđa mi se pauza, ja samo želim da igram, jer imaš šest dana između utakmica u sezoni. Mislim da to neće pomoći, osim možda igračima koji su povrijeđeni da se oporave. Ali ako mene pitaš, radije bih igrao."

