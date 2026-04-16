"Jokić je najbolji igrač u NBA": Suludo glasanje novinara - priznali da je nezaustavljiv, ali nije MVP

"Jokić je najbolji igrač u NBA": Suludo glasanje novinara - priznali da je nezaustavljiv, ali nije MVP

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Nikola Jokić je prema mišljenju američkih novinara najbolji košarkaš u NBA ligi, ali izgleda da ni to nije dovoljno da bude MVP.

Novinari rekli da je Jokić najbolji ali nisu glasali da bude MVP

Čuli smo za svakakve kontradiktornosti, stvari koje mnogima nisu jasne, ali teško da može da se objasni način razmišljanja američkih novinara i ljudi koji glasaju za MVP priznanje NBA lige. Kada je u pitanju dodjela prestižne nagrade za najkorisnijeg igrača u ligi skoro je izvjesno da će otići u ruke Šeja Gildžusa-Aleksandera (Oklahoma). Viktor Vembanjama (San Antonio) je na drugom mjestu, dok je Nikola Jokić tek na trećem. Tako bar kažu glasovi novinara u anketi koju je sproveo "ESPN".

Tu dolazimo do problema. U anketi koju je sproveo portal "SportingNews" u Americi su rezultati nevjerovatni. Pozvali su 53 novinara i postavili im jedno pitanje - ko je najbolji košarkaš u NBA ligi. Ubjedljivo je pobijedio Nikola Jokić. Dakle, isti čovjek koga smatraju da je bolji od svih ostalih u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu je treći na listi za MVP priznanje. Kako? Zašto? Teško da može da se nađe logičan odgovor.

U anketi koju je napravio spomenuti portal glasovi su prilično jasni. Čak 35 novinara (66 odsto) je glasalo za Jokića. Njih 10 za Šeja (18,9 odsto), a osmoro za Vembanjamu (15,1 odsto). Dakle, kada bi se njihovi glasovi spojili i duplirali, tek tada bi bili ispred Srbina.

Jedan novinar je priznao direktno šta misli o Jokiću i zašto nije glasao za njega, dok je drugi odlučio da ostane anoniman u spomenutoj anketi.

"Jokić je najveći, možda i najbolji ofanzivni igrač u istoriji NBA lige ako pričamo o napadačkom potencijal. Nisam glasao za Jokića za MVP priznanje, jer je slab u defanzivi i previše protestuje kod sudija. Ali, ako pričamo koga biste izabrali u sedmoj utakmici NBA finala moj odgovor bi bio Jokić", rekao je novinar Majk Širer.

Njegov kolega je ostao anoniman, ali je objasnio šta misli o srpskom centru.

"Izabrao bih Jokića. Mislim da pojedinci pretjeruju kada pričaju o Denveru u prethodna dva mjeseca, jer nije sve izgledalo tako dobro. Jasno je da se Nikola vraćao iz povrede i da nije bio dobar toliko, bar po svojim standardima. Šej u plej-ofu postaje prosječan igrač. Normalno je da padne efikasnost, ali ako su obojica zdravi u plej-ofu izabrao bih Jokića. Koliko god da je Šej sjajan, Oklahoma dobija plej-of serije svojom odbranom, Denver plej-of serije dobija zahvaljujući Jokiću", završio je novinar koji je želeo da ostane anoniman.

Zanimljivo je i da se na kraju teksta navodi i da su razgovarali i sa novinarima iz Los Anđelesa i Milvokija i da niko od njih nije spomenuo Luku Dončića i Janisa Adetokumba u svojim glasovima i da je bilo nekoliko onih koji su suptilno provlačili ime Kavaja Lenarda.

Kad igra Denver u plej-ofu?

Nikola Jokić protiv San Antonija
Izvor: NBA

Zanimljivo je da će dva od četiri meča u plej-of seriji da prenosi "Amazon prajm". Kada je u pitanju raspored utakmica, on izgleda ovako:

  • 18.4 Denver - Minesota (21.30)
  • 21.4 Denver - Minesota (4.30)
  • 24.4 Minesota - Denver (3.30)
  • 26.4 Minesota - Denver (2.30)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

