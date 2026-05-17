Sve o Srbiji na Svjetskom prvenstvu: "Orlovi" odmah mogu na Hrvate, ali i na Amerikance

Rukometna reprezentacija Srbije vratila se na Svjetsko prvenstvo i veoma brzo će saznati rivale.

Rukometna reprezentacija Srbije plasirala se na Svjetsko prvenstvom pobjedom protiv Mađarske i na žrijebu 10. juna biće smještena u drugi "šešir". "A" selekcija Srbije vratiće se na Mundijal poslije propuštenog turnira 2025. i može da igra u Njemačkoj protiv svjetskih sila u grupi, poput Danske, Njemačke, Hrvatske.

Prvi šešir: Danska, Njemačka, Hrvatska, Island, Portugal, Švedska, Egipat

Drugi šešir: Francuska, Slovenija, Norveška, Srbija , Španija, Italija, Farska Ostrva, Sjeverna Makedonija

Treći šešir: Grčka, Poljska, Brazil, Bahrein, Tunis, Zelenortska Ostrva, Čile, Sjedinjene Američke Države

Četvrti šešir: Katar, Kuvajt, Japan, Alžir, Angola, Urugvaj.*

*U posljednji šešir biće smještene i dvije ekipe koje će se kvalitifikovati na osnovu dobijene vajld-kard pozivnice, čemu će se od večeras svakako nadati Mađari.

Svjetsko prvenstvo biće odigrano u šest gradova - Kelnu, Minhenu, Kilu, Hanoveru, Magdeburgu i Štutgartu. Završna runda i utakmice za medalje biće odigrane u Lankses Areni u Kelnu.

Reprezentacija Srbije od raspada Jugoslavije ostvarila je dva velika uspjeha na svjetskim prvenstvima - plasman u polufinale 1999. i 2001, u vrijeme Savezne države Jugoslavije. Poslije toga ni izbliza srpski tim nije bio toliko uspešan, a posebno od razlaza državne zajednice Srbije i Crne Gore. Srbija je od samostalnosti ostvarila najbolji rezultat na SP u Hrvatskoj 2009, kada je bila osmoplasirana.