Jovo ostao bez titule u Rumuniji! Trofej mu "oteo" njegov bivši klub, i to "petardom"!

Jovo Lukić nije uspio da osvoji šampionsku titulu sa Univerzitateom Kluž.

Univerzitatea Kluž predvođena sjajnim Jovom Lukićem dugo je bila favorit za osvajanje rumunske Superlige, ali ju je loša forma u finišu sezone koštala šampionske titule.

Direktan okršaj za titulu prvaka Rumunije odigran je ove nedjelje kada su se sastale dvije Univerzitatee, a on je pripao klubu iz Krajove.

Univerzitatea Krajova, klub u kojem je Lukić proveo prošlu sezonu, savladala je imenjaka iz Kluža sa ubjedljivih 5:0 i tako kolo prije kraja stigla do nedostižna četiri boda prednosti.

Lošu partiju pružili su fudbaleri Univerzitatee Kluž, među kojima i Lukić, koji je zamijenjen 15-ak minuta prije kraja.

Bivši napadač Borca će imati kakvu takvu satisfakciju nakon završetka sezone pošto će biti najbolji strijelac rumunskog prvenstva. Lukić je postigao 18 golova i praktično samo Aleksandru Dodre iz Rapida Bukurešta može da ga stigne ukoliko postigne više od tri gola.

Upravo će protiv Rapida igrati Univerzitatea Kluž u posljednjem kolu, a pred posljednji meč sezone ima tri boda više od Kluža i drži drugu poziciju na tabeli koja vodi u kvalifikacije za Ligu Evrope. Trećeplasirana i četvrtoplasirana ekipa idu u kvalifikacije za Konferencijsku ligu.