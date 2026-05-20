"Ideš u NBA da igraš sa Lebronom, ali zavisi od jedne stvari": Tripković ispričao zašto mu je propao transfer

Autor Bojan Jakovljević
Uroš Tripković ispričao je kako je zamalo prešao u NBA ligu i to ni manje ni više nego je mogao da igra sa Lebronom Džejmsom.

Uroš Tripković bio je dio čuvenog "TNT-a" u Partizanu sa Novicom Veličkovićem i Milenkom Tepićem. Poznat po sjajnom šutu za tri poena i povredama koje su ga omele da napravi još više u karijeri. Mogao je da završi i u NBA ligi i to ni manje ni više nego da zaigra sa Lebronom Džejmsom. Ali, do toga na kraju nažalost nije došlo.

"Ima jedna dobra anegdota. Malo ljudi to zna, samo najbliži sa kojima sam ovako pričao. U to vrijeme mi menadžer kaže da idem u Ameriku, da odradimo neke treninge, da me vide. Mene je to mrzilo, da idem tamo. Mjesec dana me nagovarao i na kraju kao hajde, idemo. Bio sam u Njujorku, bila je još jedna ekipa, ne mogu da se sjetim koja", počeo je Uroš priču u podkastu "X&O's chat" kod Edina Avdića.

Nije mnogo čekao, odmah je okrenuo svog agenta i saopštio mu detalje.

"Uglavnom, vraćam se poslije 25 dana u Srbiju, sve je prošlo. Otvaram mejl, kad na mejlu, pismo mi stiglo od vlasnika ili predsjednika Njujorka, ne mogu sad da se sjetim. Riječima 'Drago nam je što ćeš sljedeće godine biti naš igrač.' Kao da sam potpisao ugovor i šalju mi pismo na memorandumu. Zovem menadžera i kažem mu da mi je stiglo pismo, rekao je da sve zna, da ne brinem i da nije htio da mi šalje, da bih ja lično vidio."

Postojala je ozbiljna šansa da bude dio čuvenih Niksa, da zaigra sa "kraljem", ali se to na kraju nije dogodilo.

"Kaže mi tada agent: 'Zavisi od jedne stvari samo da li idemo u Ameriku.' Te godine Lebron iz Klivlenda treba da objavi da li ide u Njujork ili Majami. Menadžer mi kaže da ako izabere Njujork, da je sve završeno, da sam tamo u Niksima sa njim i da ako ode u Majami, da nema ništa od toga. Dva dana kasnije, emisija i on saopštava da ide u Majami", završava Tripković.

Lebronova specijalna emisija

Lebron Džejms je draftovan 2003. godine kao prvi pik od strane Klivlenda i tamo je igrao sedam godina, sve do 2010. godine. Tada je riješio da je vrijeme za neki novi izazov i odlučio je da u emisiji uživo saopšti gdje nastavlja karijeru, taj događaj je u košarkaškoj javnosti poznat kao "The Decision" ("Odluka").

Pored Niksa i Majamija zvali su ga i Klipersi, Netsi i naravno Klivlend koji je htio da ga zadrži. Tog 8. jula Lebron je u emisiji uživo na "ESPN-u" saopštio da ide na Floridu i tamo je zaigrao sa Krisom Bošom i Dvejnom Vejdom i osvojio je dvije titule sa njima. Bio je to prvi Supertim u NBA ligi.

