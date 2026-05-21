logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ko je nova djevojka Lamina Jamala? Ostavila dečka zbog zvijezde Barselone

Ko je nova djevojka Lamina Jamala? Ostavila dečka zbog zvijezde Barselone

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Devojka fudblera Barselone Lamina Jamala nije na dobrom glasu u Španiji

ko je djevojka lamina jamala Izvor: Irina R Hipolito / Shutterstock Editorial / Profimedia, Screenshot/Instagram/@ineesgaarcia

Španski fudbaler Lamin Jamal neprestano je u centru dešavanja, što zbog magije na terenu, što zbog neprijatnog ponašanja koje ne dolikuje igraču kluba kao što je Barselona, a sve češće i zbog nove djevojke. Riječ je o nešto starijoj influenserki - Ines Garsija (21), za koju se vjeruje da je u romantičnom odnosu sa popularnim igračem.

Najnovije glasine govore da su Lamin Jamal i djevojka iz Sevilje u vezi. Iako se vjeruje da par dobro napreduje na ljubavnom planu, osim praćenja na društvenim mrežama i po koje naznake, nema zvanične potvrde. "Priča se da se nešto dešava između njih, ali trenutno se ništa ne dešava. Možda hoće", kratko je nedavno rekao novinar Ćavi Hojos.

Međutim, tragovi na društvenim mrežama bili su navijačima dovoljni da povežu "dva i dva". Ono što je privuklo pažnju jeste činjenica da jedno drugom lajkuju objave na mrežama, a mogli su se čuti i komentari među igračima Barselone, uglavnom šaljivi, kada god bi neko pomenuo Ines.

U slučaju da je Lamin Jamal u vezi sa influenserkom, to bi mogla biti njegova prva javna veza poslije raskida sa Niki Nikol, koji se dogodio na početku sezone, a o čemu su mediji brujali.

Ko je Ines Garsija?

Riječ je o influenserki iz Sevilje koja ima 21 godinu i koja se u središtu javnosti našla zbog navodne veze sa Laminom Jamalom. Na društvenim mrežama je sada prati više od 100.000 pratilaca, gdje dijeli dešavanja iz života. Prema navodima koji se mogu naći o Španjolki, tvrdi se da je do nedavno bila u romantičnom odnosu sa momkom, kojeg je ostavila svega dvije nedjelje nakon što se pojavilo interesovanje Lamina Jamala za nju.

Fotografije koje su osvanule na mrežama pokazuju i par koji bezbrižno šeta u Grčkoj i drži se za ruke, a to su upravo Jamal i njegova nova izabranica.

Bonus video: 

Pogledajte

01:01:43
Priča za medalju: Aleksandar Komarov
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Lamin Jamal FK Barselona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC