Lamin Jamal na "ribanju" kod trenera Barselone zbog zastave Palestine

Trener Barselone Hansi Flik kritikovao je i javno i privatno najboljeg igrača svog tima Lamina Jamala zbog mahanja zastavom Palestine na proslavi titule.

Izvor: Gongora/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Trener Barselone Hans-Diter Flik kritikovao je najboljeg igrača svog tima Lamina Jamala zbog toga što je mahao zastavom Palestine na proslavi titule prvaka Španije.

"To nije nešto što mi se inače sviđa. Pričao sam sa njim. Rekao sam mu da je njegova odluka ako to želi da uradi. Dovoljno je odrastao, ima 18 godina", rekao je Nijemac na konferenciji za novinare u utorak.

"Igramo fudbal i zna se šta ljudi očekuju od nas. Igramo fudbal da usrećimo ljude. To je za mene prva stvar koju bi trebalo da radimo", dodao je trofejni trener.

Lamin Jamal mahao je zastavom na proslavi osvajanja titule u Barseloni, kojoj je prisustvovalo skoro 750.000 ljudi. Palestinsku zastavu "kačio" je i na svoj profil na društvenoj mreži Instagram.

Lamin Jamal je musliman i Španac marokanskog porijekla. Njegov otac je Marokanac, a majka je Šejla Ebana iz Ekvatorijalne Gvineje. Španci su ga uprkos tome od starta privoleli da igra za njihovu reprezentaciju i nije im promakao njegov fudbalski dar, pa je još od U-15 selekcije u sistemu tamošnjeg nacionalnog tima.

Ovog proljeća ljekari Barselone i reprezentacije trče trku da oporave Jamala da zaigra na svom prvom Svjetskom prvenstvu za Španiju. Mundijal u SAD, Kanadi i Meksiku počinje 11. juna.

Bonus video:

Pogledajte 00:22 Lamin Jamal sokirao stajlingom Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)