logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lamin Jamal na "ribanju" kod trenera Barselone zbog zastave Palestine

Lamin Jamal na "ribanju" kod trenera Barselone zbog zastave Palestine

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Trener Barselone Hansi Flik kritikovao je i javno i privatno najboljeg igrača svog tima Lamina Jamala zbog mahanja zastavom Palestine na proslavi titule.

trener kritikovao lamina jamala zbog zastave palestine Izvor: Gongora/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Trener Barselone Hans-Diter Flik kritikovao je najboljeg igrača svog tima Lamina Jamala zbog toga što je mahao zastavom Palestine na proslavi titule prvaka Španije.

"To nije nešto što mi se inače sviđa. Pričao sam sa njim. Rekao sam mu da je njegova odluka ako to želi da uradi. Dovoljno je odrastao, ima 18 godina", rekao je Nijemac na konferenciji za novinare u utorak.

"Igramo fudbal i zna se šta ljudi očekuju od nas. Igramo fudbal da usrećimo ljude. To je za mene prva stvar koju bi trebalo da radimo", dodao je trofejni trener.

Lamin Jamal mahao je zastavom na proslavi osvajanja titule u Barseloni, kojoj je prisustvovalo skoro 750.000 ljudi. Palestinsku zastavu "kačio" je i na svoj profil na društvenoj mreži Instagram.

Lamin Jamal je musliman i Španac marokanskog porijekla. Njegov otac je Marokanac, a majka je Šejla Ebana iz Ekvatorijalne Gvineje. Španci su ga uprkos tome od starta privoleli da igra za njihovu reprezentaciju i nije im promakao njegov fudbalski dar, pa je još od U-15 selekcije u sistemu tamošnjeg nacionalnog tima.

Ovog proljeća ljekari Barselone i reprezentacije trče trku da oporave Jamala da zaigra na svom prvom Svjetskom prvenstvu za Španiju. Mundijal u SAD, Kanadi i Meksiku počinje 11. juna.

Bonus video: 

Pogledajte

00:22
Lamin Jamal sokirao stajlingom
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Lamin Jamal FK Barselona Hansi Flik

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC