Cijeli svijet priča o Laminu Jamalu: "Pecnuo" Real Madrid usred slavlja titule

Barselona je proslavila titulu šampiona Španije, a posebnu pažnju je privukao Lamin Jamal

Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Barselona je i zvanično šampion Španije, a veliko slavlje na ulicama grada pokazalo je koliko je ova titula značila navijačima i igračima katalonskog kluba. Tim koji je tokom cijele sezone dominirao u La Ligi potvrdio je trofej pobjedom protiv Real Madrida (2:0), a dan kasnije uslijedila je parada otvorenim autobusom kroz Barselonu, a kao i tokom čitave sezone - na terenu i van njega - u centru pažnje je bio Lamin Jamal.

I dok su fudbaleri slavili sa navijačima, u centru pažnje ponovo se našao Jamal. Mladi fudbaler, koji zbog povrede nije igrao u odlučujućem El Klasiku, bio je jedan od najveselijih tokom proslave. Na društvenim mrežama brzo se proširio snimak na kojem Jamal igra i pjeva u majici sa natpisom: "Hvala Bogu što nisam iz Madrida", što je izazvalo lavinu komentara među navijačima Barselone i Reala.

Međutim, to nije bio jedini detalj koji je privukao pažnju javnosti. Tokom parade Jamal je u jednom trenutku podigao zastavu Palestine, čime je pokazao podršku tom narodu. Snimci trenutka dok se zastava u rukama fudbalera vijorila ubrzo su postali viralni, a mnogi su isprva sumnjali da je riječ o montaži ili snimku napravljenom uz pomoć vještačke inteligencije. Ipak, ubrzo je potvrđeno da je mladi fudbaler zaista nosio palestinsku zastavu tokom slavlja, kao i da je ona stajala na autobusu Barselone.

Jamal nije prvi fudbaler iz Španije koji je javno pokazao podršku Palestini. Sličan potez prethodno je napravio i Ilijas Ahomač, nekadašnji član Barselonine akademije, koji je tokom jednog meča prihvatio zastavu Palestine bačenu sa tribina.

Video: Lamine Yamal raising the the flag of Palestine.pic.twitter.com/PwELM6aT8u — barcacentre (@barcacentre)May 11, 2026

Inače, mladom asu Barselone ovo je već treća titula u La Ligi, pa je sa svega 18 godina uspio da prestigne Kristijana Ronalda po broju šampionskih trofeja u Španiji, pošto je Portugalac tokom boravka u Real Madridu osvojio dvije titule prvaka.