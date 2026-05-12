logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Cijeli svijet priča o Laminu Jamalu: "Pecnuo" Real Madrid usred slavlja titule

Cijeli svijet priča o Laminu Jamalu: "Pecnuo" Real Madrid usred slavlja titule

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Barselona je proslavila titulu šampiona Španije, a posebnu pažnju je privukao Lamin Jamal

Lamin Jamal proziva Real Madrid Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Barselona je i zvanično šampion Španije, a veliko slavlje na ulicama grada pokazalo je koliko je ova titula značila navijačima i igračima katalonskog kluba. Tim koji je tokom cijele sezone dominirao u La Ligi potvrdio je trofej pobjedom protiv Real Madrida (2:0), a dan kasnije uslijedila je parada otvorenim autobusom kroz Barselonu, a kao i tokom čitave sezone - na terenu i van njega - u centru pažnje je bio Lamin Jamal.

I dok su fudbaleri slavili sa navijačima, u centru pažnje ponovo se našao Jamal. Mladi fudbaler, koji zbog povrede nije igrao u odlučujućem El Klasiku, bio je jedan od najveselijih tokom proslave. Na društvenim mrežama brzo se proširio snimak na kojem Jamal igra i pjeva u majici sa natpisom: "Hvala Bogu što nisam iz Madrida", što je izazvalo lavinu komentara među navijačima Barselone i Reala.

Međutim, to nije bio jedini detalj koji je privukao pažnju javnosti. Tokom parade Jamal je u jednom trenutku podigao zastavu Palestine, čime je pokazao podršku tom narodu. Snimci trenutka dok se zastava u rukama fudbalera vijorila ubrzo su postali viralni, a mnogi su isprva sumnjali da je riječ o montaži ili snimku napravljenom uz pomoć vještačke inteligencije. Ipak, ubrzo je potvrđeno da je mladi fudbaler zaista nosio palestinsku zastavu tokom slavlja, kao i da je ona stajala na autobusu Barselone.

Jamal nije prvi fudbaler iz Španije koji je javno pokazao podršku Palestini. Sličan potez prethodno je napravio i Ilijas Ahomač, nekadašnji član Barselonine akademije, koji je tokom jednog meča prihvatio zastavu Palestine bačenu sa tribina.

Inače, mladom asu Barselone ovo je već treća titula u La Ligi, pa je sa svega 18 godina uspio da prestigne Kristijana Ronalda po broju šampionskih trofeja u Španiji, pošto je Portugalac tokom boravka u Real Madridu osvojio dvije titule prvaka.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Barselona Real Madrid Lamin Jamal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC